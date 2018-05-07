Моя прекрасная няня: инструкция для родителей

Фото: ivona.bigmir.net О взаимоотношениях нянь, детей и их родителей снято множество фильмов: от старого доброго кино «Мэри Поппинс, до свидания» до трогательной картины «Коррина, Коррина». И эта проблема действительно всегда актуальна: мало того, что идеальную для вашей семьи няню можно икать не один месяц, так еще и общение с ней нужно налаживать, ведь няня — тоже обычный человек со своими тараканами. Давайте попробуем разобраться, где найти няню для вашего ребенка, какие вопросы задавать на собеседовании и как установить контакт с новым человеком в доме.

Как искать

Самая распространенная практика — нанимать няню по знакомству. Например, вы узнали, что мама вашей соседки нигде не работает и готова попробовать себя в роли няни. И вот, вы зовете ее в свой дом и оставляете со своим ребенком. Однако это не лучший вариант, чтобы найти подходящего вам (а главное, ребенку) человека. В идеале, няня должна пройти собеседование и заключить с вами трудовой договор, а если и не договор, то хотя бы согласиться с перечнем определенных правил, установленных в вашей семье, поставив под ними свою подпись. Поэтому откажитесь от услуг знакомых, только если это не человек, в котором вы уверены на сто процентов, и устройте настоящее собеседование. Не забывайте, что няня приходит к вам работать, а вы, родители, ее работодатели.

Что спрашивать

Фото: nyany.ru Конечно, в первую очередь вы должны узнать об образовании, прошлых местах работы и навыках будущей няни. Будет здорово, если она уже работала в этой сфере и может подтвердить это рекомендациями. Также продумайте вопросы-ситуации, например: «Вы гуляете с ребенком во дворе, и одна из женщин, гуляющих с детьми, делает вам замечание, потому что ваш подопечный без шапки. Что вы будете делать?». Еще вы можете спросить, за что ребенка допустимо шлепнуть. Тут все ясно: если потенциальная няня задумывается и начинает перебирать различные ситуации, это будет для вас важным сигналом. Будет проще, если вы составите список вопросов, единых для всех кандидатов, и будете придерживаться его. Обозначьте качества, которыми должна обладать няня, но не переусердствуйте: вы ищете няню, а не супергероя. После каждого собеседования записывайте свои впечатления, чтобы не запутаться через неделю поисков.

Как наладить общение и привыкнуть друг к другу

Наконец, подходящий кандидат найден, и няня приходит к вам в свой первый рабочий день. В первую очередь надо отметить, что первый рабочий день няни не должен совпасть с вашим первым рабочим днем. Как минимум первую неделю вам придется остаться дома и «работать» вместе с ней, то есть няня будет работать, а вы — знакомить ее с бытом и правилами, установленными в вашем доме. Мама и няня вместе играют с ребенком, кормят его и выходят на прогулку. За это время вам нужно оценить, как между вами — родителями, няней и ребенком — устанавливается контакт. При этом ребенок может привыкать к няне до двух месяцев. А чтобы они уважали друг друга, прежде всего вы сами должны уважительно относиться к няне, как при живом общении, так и в ее отсутствие.

Фото: h-h.com.ua Когда няня переходит границы Случается, что няня переходит допустимые границы, например, нарушает запрет на сладости или как-то по-другому вмешивается в воспитательный процесс. Так вот, это нельзя оставлять без внимания, потому что вскоре вы можете заметить изменения в поведении своего чада, и, возможно, не в лучшую сторону. Понаблюдайте за человеком: если в первый же день няня переходит на «ты» и допускает фамильярность в общении, значит, ее понятие о границах размыто, и, скорее всего, этого не изменить. Если вы замечаете, что няня нарушает границы, это повод сесть и серьезно, но вежливо с ней поговорить. Может быть, во время беседы няня убедит вас, что поступить в той или иной ситуации нужно было именно так, а может, прислушается к вам. Если же вы видите, что «коса нашла на камень», это повод задуматься, подходящего ли человека вы взяли на работу. Помните, что главные здесь вы, родители, а няня — ваш наемный работник.

Как бороться с ревностью

Если ребенок, на ваш взгляд, слишком полюбил няню, не стоит огорчаться. Задумайтесь: ведь было бы гораздо хуже, если бы он ее не любил. Для чего вы нанимали няню? Чтобы она помогала вам и заботилась о вашем ребенке, и если между ними еще и сложились теплые отношения, то вы получили все, о чем только можно мечтать. Самое ужасное, что вы можете сделать, испытав ревность, — уволить няню, лишив своего ребенка общения с человеком, которого он полюбил. Если же, помимо ревности, вы испытываете чувство вины, потому что не проводите со своим чадом достаточно времени, запоминайте: важно не количество времени, которое вы уделяете ребенку, а его качество.

По материалам mel.fm