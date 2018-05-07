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Проект для приемных мам «Новая я!» станет постоянным
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Проект для приемных мам «Новая я!» станет постоянным 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В благотворительном фонде «Арифметика добра» завершился пилотный проект «Новая я». Как сообщили в фонде, двадцать приемных мам провели три недели со стилистами, косметологами, парикмахерами, дизайнерами одежды, фитнес-тренерами и лайф-коучами и финишировали в итоговом дефиле совершенно преображенными. В планах фонда сделать проект «Новая я» постоянным.
"Я много общаюсь с приемными мамами нашего клуба. И нам всем не хватает ресурса. Мы все время говорим о наших детях и иногда совсем забываем заботиться о себе. Мы решили напомнить мамам о том, что они тоже заслуживают внимания, любви, заботы", — говорит Алеша Семина, автор идеи и организатор проекта «Новая я», коуч, бизнес-тренер, волонтер фонда.
В проекте предпочтение было отдано соло-мамам, многодетным мамам или тем, кто находится в состоянии эмоционального выгорания.
"Приемные дети приходят в семьи и меняют многое изнутри. Самые серьезные изменения происходят, конечно, в образе жизни мам. В нашем клубе очень много женщин, которые, приняв детей, отказались от успешной карьеры, потому что сочетать работу и воспитание с реабилитацией, если к тому же дети маленькие и не очень здоровые, фактически невозможно, — рассказывает Диана Машкова, руководитель клуба «Азбука приемной семьи» фонда «Арифметика добра». — Все время и силы отдаются семье; практически ни у кого нет возможности заниматься собой. Постепенно накапливается усталость, внимание к себе начинает казаться ненужным, а иногда даже стыдным".
Как говорит Машкова, было невероятно интересно наблюдать за метаморфозами мам: «И дело не только во внешних переменах, которые очень важны. Дело во внутреннем состоянии — уверенности в себе, уважении к своей природной красоте. Ощущение значимости, чувство признания — эти вещи целительные. Потому на финальном показе так сияли лица мам, на которых смотрели их восхищенные дети, мужья и друзья. Каждая почувствовала свою ценность и признала свое право заботиться о себе».
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