Малышей из Молжаниновского познакомили с творчеством Виталия Бианки

В дошкольном отделении «Школы Перспектива» прошла неделя знакомства с детскими писателями. Малышей познакомили с творчеством детского писателя Виталия Бианки.

— Мохнатых и пернатых, обитающих на страницах книжек Виталия Бианки, невозможно не полюбить, — делится воспитатель Ирина Березкина. — Писатель рассказывает об их повадках, о ловкости, хитрости, умении спасаться и прятаться так, что от книжки оторваться невозможно. В самом обыкновенном он умеет показать новое, не замеченное нами.

Для чтения малышам были рекомендованы следующие произведения: «Лесные сказки» и рассказы «Лесные домишки», «Лесные происшествия», «Как муравьишка домой спешил», «Кто чем поет», «Лесная газета». (то)