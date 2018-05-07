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Малышей из Молжаниновского познакомили с творчеством Виталия Бианки
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Малышей из Молжаниновского познакомили с творчеством Виталия Бианки 

Управа района Молжаниновский города Москвы 24 минуты назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В дошкольном отделении «Школы Перспектива» прошла неделя знакомства с детскими писателями. Малышей познакомили с творчеством детского писателя Виталия Бианки.
— Мохнатых и пернатых, обитающих на страницах книжек Виталия Бианки, невозможно не полюбить, — делится воспитатель Ирина Березкина. — Писатель рассказывает об их повадках, о ловкости, хитрости, умении спасаться и прятаться так, что от книжки оторваться невозможно. В самом обыкновенном он умеет показать новое, не замеченное нами.
Для чтения малышам были рекомендованы следующие произведения: «Лесные сказки» и рассказы «Лесные домишки», «Лесные происшествия», «Как муравьишка домой спешил», «Кто чем поет», «Лесная газета». (то)
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