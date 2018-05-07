«Компенсирую с утроенной силой»: Ксения Собчак восполняет сыну свое отсутствие во время кампании

Во время гонок за президентское кресло Ксению Собчак многие упрекали за то, что она оставила свою семью и с головой погрузилась в предвыборную кампанию. Впрочем, и сама Ксения не отрицает, что недодала тепла своему ребенку и уверила поклонников, что намерена компенсировать Платону все до самой последней капли.

Предвыборная кампания тяжело далась Ксении Собчак, поскольку, выступая перед аудиториями по всей стране, ей пришлось оставить своего мужа и сына дома. Многие поклонники неоднократно делали замечания по этому поводу, с грустью отмечая, что вместо бабушек за Платоном должна присматривать его мама.

После результатов выборов Ксения с семьей отправилась в отпуск, чтобы наверстать упущенное время. Но и по возвращении в Москву звезда уверила своих поклонников, что не намерена отпускать ребенка с рук и старается проводить с ним как можно больше времени. «Во время кампании недодала ему месяцы тепла и любви. Теперь компенсирую с утроенной силой», — поведала Ксения, нежно целуя своего сына в лобик.

Обрадованные поклонники не могли не оценить то, что Ксения теперь снова с сыном, а потому всячески поддержали ее, похвалив за стремление быть хорошей мамой своему ребенку. «Ваш ребенок получает то, что вы ему хотите дать, правда» «Мама и малыш, что может быть лучше?» «Фотка, которая просто такое настроение создает. Любовь есть любовь — самое главное топливо жизни» «Мама с ребенком — что может быть красивее! Наконец-то Ксения вернулась к сыну» «С рождением ребёнка все меняется! Мировоззрение, жизнь и сам человек!»

Также пользователи сети обращают внимание, что Ксения отдаляется от политики. По мнению поклонников, последние образы и фотографии звезды уже не соответствуют образу кандидата в президенты, а некоторым и вовсе кажется, что поведение Собчак неприемлемо для того, за кого голосовали люди на президентских выборах. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!