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Рита Дакота дала дочери смешное прозвище
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Рита Дакота дала дочери смешное прозвище 

Журнал ОК! 58 минут назад
28-летняя певица Рита Дакота, которая осенью прошлого года впервые стала мамой, продолжает делиться с подписчиками моментами из семейной жизни. Теперь поклонники узнали, как артистка вместе с мужем Владом Соколовским шутя называют свою дочь. Об этом рассказала звездная мама в своем Instagram. Она выложила фотографию, где держит маленькую Мию на руках.
Самый сладкий в мире котёнок. Как смешно вы называете своих малышей? Когда Мия снова обляпается с ног до головы, я ласково зову её Свинярик или ещё вариант — Хрюквик. Тока не сжигайте меня за это (за «креветочку» меня однажды уже распяли). А вы поделитесь смешными прозвищами своих домашних?, — написала Рита.
Рита Дакота
«Червячок», «Шкодебобер», «Забубень», «Поваляка», «Верещалка», — так называют своих детей подписчики певицы.
Напомним, что Дакота и Соколовский провели зиму на Бали и активно публиковали фотографии из райского острова в Сети. По словам супругов, они решили остаться в теплых краях спонтанно.
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