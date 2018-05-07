Рита Дакота дала дочери смешное прозвище

28-летняя певица Рита Дакота , которая осенью прошлого года впервые стала мамой, продолжает делиться с подписчиками моментами из семейной жизни. Теперь поклонники узнали, как артистка вместе с мужем Владом Соколовским шутя называют свою дочь. Об этом рассказала звездная мама в своем Instagram. Она выложила фотографию, где держит маленькую Мию на руках.

Самый сладкий в мире котёнок. Как смешно вы называете своих малышей? Когда Мия снова обляпается с ног до головы, я ласково зову её Свинярик или ещё вариант — Хрюквик. Тока не сжигайте меня за это (за «креветочку» меня однажды уже распяли). А вы поделитесь смешными прозвищами своих домашних?, — написала Рита.

Рита Дакота

«Червячок», «Шкодебобер», «Забубень», «Поваляка», «Верещалка», — так называют своих детей подписчики певицы.

Напомним, что Дакота и Соколовский провели зиму на Бали и активно публиковали фотографии из райского острова в Сети. По словам супругов, они решили остаться в теплых краях спонтанно.