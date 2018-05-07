ЧП у правительственной дачи. Игорь Греков спас тонущего ребенка

Благодарность за спасение двухлетнего ребёнка на днях поступила от рязанки в адрес Главного управления МЧС России по Рязанской области. Правда, в качестве героя-спасателя выступил сотрудник не МЧС, а совсем другого ведомства.

Неожиданный поворот

Субботний вечер пятого мая выдался для жительницы Полян многодетной Светланы Пушкиной относительно свободным. Трое старших детей были заняты: кто своими делами, кто у бабушки на огороде. Вдвоем с самым младшим — двухлетним сыном — Светлана решила поехать в Рязань, проветриться, погулять в торгово-развлекательном центре. Долго там не задержались (на улице вечерело), выехали в обратный путь.

«Поскольку я редко бываю в тех местах, перепутала поворот и поехала в сторону Москвы, — вспоминает Светлана. — Выехав на эстакаду, сообразила, что нужно возвращаться обратно в город. К сожалению, и на этот раз я проскочила нужный поворот. Пришлось съехать с дороги, чтобы спокойно сориентироваться по карте».

Впереди, между тем, открылась старая усадьба. Светлане она показалась знакомой. Вроде как, в детстве, когда жила в Приокском районе, на здешние барские пруды ездила купаться. Ну, что ж, гулять, так гулять. Вышли с ребенком из машины и не спеша пошли вдоль берега. Вдруг порыв ветра вырвал из рук малыша купленный в ТЦ воздушный шарик и погнал его в сторону воды. Стёпа сделал несколько шагов, неожиданно скатился со склона и бултыхнулся в пруд вниз головой.

«Я ринулась за ним, — рассказывает Светлана. — Думала, сейчас вынырнет, и я его ухвачу. Но ребенок не выныривал… Вокруг уже стемнело, поверхность воды была плохо видна. В панике я начала звать на помощь. Вдруг мимо меня молнией пронесся мужчина. Он прыгнул в воду и стал усиленно перебирать руками, двигаясь по направлению к берегу.

Через считанные секунды незнакомец выхватил малыша из воды. Стёпа сразу же закричал. Потом врачи объяснили, что вода была холодной, у малыша перехватило дыхание, и он не успел набрать жидкости в лёгкие.

Таинственный спаситель

Мужчина передал ребёнка матери и велел быстро его раздеть.

«Краем глаза я видела, как наш спасатель, цепляясь за траву, выбирается на берег, — рассказывает Светлана. — В это время его спутник, молодой парень, завернул Стёпу в спортивную кофту, схватил и побежал! Я за ним. Кричу: «Куда?» В итоге прибежали в ту самую усадьбу».

Судя по действиям охранников, Светлана поняла, что они знают и мужчину, спасшего ребёнка, и его спутника. Но времени обдумать этот факт, конечно, не было. На месте сразу вызвали «скорую».

Прийти в себя мама Стёпы смогла только по прибытии врачей, когда те осмотрели малыша и сказали, что его жизнь все опасности. Пострадавших всё-таки решили отправить в больницу. И только тут Светлане пришла мысль спросить у охранников, как же зовут их спасителя. В ответ она услышала: «Езжайте, потом всё выяснится».

Из больницы маму с ребёнком отпустили, только проведя тщательные исследования. Светлана снова попыталась узнать, кто за них так усиленно хлопочет. И тут в памяти всплыл обрывок адреса, из которого следовало, что в больницу их доставили прямиком с … правительственной дачи. Дома в спокойной обстановке заглянув на соответствующий сайт, многодетная мама поняла, что спасителем её сына стал вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков

P. S. : В региональное управление МЧС Светлана Пушкина обратилась со следующей просьбой:

«Очень прошу помочь мне, многодетной матери, выразить огромную благодарность за спасение жизни моего сына, и моей, потому что со своим заболеванием (бронхиальная астма) в холодной воде я могла бы просто задохнуться. Я бесконечно благодарна этому смелому человеку и прошу вас принять все возможные меры, что бы его поступок был вознаграждён!»