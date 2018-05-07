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Детские конкурсы красоты в Америке: что терпят девочки ради амбиций своих мам
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Детские конкурсы красоты в Америке: что терпят девочки ради амбиций своих мам 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Шикарная прическа, модные платья, вспышки фотокамер, фанаты и корона победительницы — об этом мечтают многие американские девочки… или, точнее, их мамы.
Только представьте, как чувствует себя ребенок, которому наносят тонну макияжа и автозагара, накладывают ресницы, отбеливают зубы, завивают волосы и так далее. Это не только становится причиной истерик, но и серьезно вредит еще не окрепшей детской психике.
Конкурс «Самый красивый ребенок» придумал владелец отеля Atlantic City, чтобы привлечь туристов. Через время его идею подхватили другие отели, а затем конкурс стал популярным во всем мире.
Малышки должны продефилировать в купальнике, тематическом костюме и вечернем наряде. На подиум они выходят «при полном параде», чтобы соответствовать современным представлениям о красоте.
Девочки по несколько часов сидят в креслах визажистов, что их, естественно, сильно утомляет. Они часто не выдерживают напряжения и закатывают истерики, на что мамаши не обращают никакого внимания.
Глядя на своих «куколок», стоящих на подиуме, родители реализуют собственные амбиции. И их редко волнует то, как это участие в подобных конкурсах влияет на ребенка. Хочется сказать только одно: уважаемые родители, не искажайте детскую реальность, не требуйте от своего ребенка слишком многого и не заставляйте его рано становится взрослым! Потому что неизвестно, во что все это выльется…
Если вы тоже не ободряете такие конкурсы, поделитесь статьей с друзьями!
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