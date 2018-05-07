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«Это был папа мальчика»: в главке прокомментировали сообщения о «похищении» ребенка
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«Это был папа мальчика»: в главке прокомментировали сообщения о «похищении» ребенка 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары в соцсетях сообщили о похищении ребенка. По их словам, в понедельник, 7 мая, на перекрестке Волжского проспекта и улицы Маяковской неизвестный посадил мальчика в автомобиль и уехал.
Горожане сообщили о ЧП днем
— Срочно! Ребенка посадили в SKODA и увели в неизвестном направлении! — сообщили горожане.
Со временем сообщение «обросло» деталями
В течение дня свидетели добавили и госномер иномарки, а также ближайшее отделение полиции.
В ГУ МВД России по Самарской области рассказали, что поводов для паники нет: за рулем находился отец мальчика.
— Даже если родители в разводе, то они в равной степени могут общаться с ребенком, — пояснили в главке. — Исключение — если мама или папа ограничены в этом праве.
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