«Это был папа мальчика»: в главке прокомментировали сообщения о «похищении» ребенка

Жители Самары в соцсетях сообщили о похищении ребенка. По их словам, в понедельник, 7 мая, на перекрестке Волжского проспекта и улицы Маяковской неизвестный посадил мальчика в автомобиль и уехал.

Горожане сообщили о ЧП днем

— Срочно! Ребенка посадили в SKODA и увели в неизвестном направлении! — сообщили горожане.

Со временем сообщение «обросло» деталями

В течение дня свидетели добавили и госномер иномарки, а также ближайшее отделение полиции.

ГУ МВД России по Самарской области рассказали, что поводов для паники нет: за рулем находился отец мальчика.

— Даже если родители в разводе, то они в равной степени могут общаться с ребенком, — пояснили в главке. — Исключение — если мама или папа ограничены в этом праве.