Ещё
Фельдшер просит 3-летнего ребенка помочь при экстренных родах. Посмотри, как она отреагирует!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фельдшер просит 3-летнего ребенка помочь при экстренных родах. Посмотри, как она отреагирует! 

Карельские вести 2 часа назад
Из-за перебоев в подаче электроэнергии только один фельдшер смог приехать на вызов, связанный с экстренными родами.
В доме было очень темно, поэтому фельдшер попросил Кэтлин, 3-летнюю девочку, держать фонарик высоко над ее мамой, чтобы он мог видеть, что-то во время родов.
Очень старательно, Кэтлин делала то, что ее просили. Ее мама потужилась несколько раз, и, через некоторое время, маленький Коннор родился.
Фельдшер поднял его за его маленькие ножки и отшлепал его по попе, чтобы заставить малыша дышать. Коннор заплакал.
Затем фельдшер поблагодарил Кэтлин за ее помощь и спросил у трехлетней девочки, что она думает о том, что только что видела.
Кэтлин быстро ответила: «Он не должен был залезать туда… Тебе нужно его еще отшлепать за это!»
Карельские вести: последние новости
Эту беременную женщину начали активно обсуждать в Интернете. А все из-за одного снимка… Детские конкурсы красоты в Америке: что терпят девочки ради амбиций своих мам Ее сын издевался над одноклассницей. Реакция мамы взорвала Интернет!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х58
Летучая показала «персик» в красном бикини40
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью4
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями14
Малахов подтвердил беременность Кудрявцевой5
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
02:03
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Звёзды
04:28
Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение