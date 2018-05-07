Фельдшер просит 3-летнего ребенка помочь при экстренных родах. Посмотри, как она отреагирует!

Из-за перебоев в подаче электроэнергии только один фельдшер смог приехать на вызов, связанный с экстренными родами.

В доме было очень темно, поэтому фельдшер попросил Кэтлин, 3-летнюю девочку, держать фонарик высоко над ее мамой, чтобы он мог видеть, что-то во время родов.

Очень старательно, Кэтлин делала то, что ее просили. Ее мама потужилась несколько раз, и, через некоторое время, маленький Коннор родился.

Фельдшер поднял его за его маленькие ножки и отшлепал его по попе, чтобы заставить малыша дышать. Коннор заплакал.

Затем фельдшер поблагодарил Кэтлин за ее помощь и спросил у трехлетней девочки, что она думает о том, что только что видела.

Кэтлин быстро ответила: «Он не должен был залезать туда… Тебе нужно его еще отшлепать за это!»