10 простых идей для развития детской речи

Занимайтесь с рождения

Для этого совсем не нужны мудрёные методики. Вам помогут детские песенки и стишки, народные потешки, колыбельные, которые вы можете петь малышу. В них много повторяющихся слогов, которые ребёнок хорошо выделяет на слух. Кроме того, ритм и незамысловатое строение стишков-потешек побуждают малыша повторять их, что он обязательно рано или поздно сделает.

Развивайте мелкую моторику

Доказано, что мозжечок (отдел головного мозга) отвечает не только за координацию движений, но и за артикуляцию звуков. Иными словами, развивая мелкую моторику рук ребёнка, вы способствуете развитию его речи. А потому поощряйте его желание перебирать крупы и пуговицы, копаться в песке, собирать мозаики и прочее. Только делать это нужно строго под присмотром взрослых.

С самого начала учите ребёнка говорить правильно

Конечно, это очень мило и забавно, когда малыш вместо названия мультфильма «малышарики» говорит «мусяся», вместо «сосиска» — «сосика» и так далее. В силу того, что артикулярный аппарат ещё не развит (не появились во рту все зубы, и язык малыша не так подвижен), ребёнок и дальше будет говорить так, пока со временем не научится правильно.

Ваша тактика в этот период — правильно произносить за ребёнком слово, которое он искажает. Но при этом не акцентировать внимание на неправильно произнесенном.

Поощряйте общение со сверстниками

Давно замечено, что дети активнее схватывают новые слова, начиная посещать детский сад. Особенно быстро они обучаются в процессе свободной игры, когда над ними нет педагога или старшего.

Если ваш малыш ещё не достиг «садовского» возраста, общение со сверстниками можно организовать на любой детской площадке или в парке.

Чаще читайте ребёнку книги

Изучите список литературы, которая подходит возрасту вашего ребёнка, и начинайте читать. Обязательно останавливайтесь на необычных словах и выражениях (эпитетах, сравнениях и так далее), объясняя их значение. Так вы обогатите словарный запас ребёнка.

Играйте в загадки

Играйте при любом удобном случае: в очереди к врачу, на прогулке, по дороге домой из детского сада и так далее. При этом необязательно загадывать загадки с рифмами, можно просто перечислять свойства предмета, который требуется отгадать. Сначала загадывать будете вы, а потом и сам ребёнок.

Вместе сравнивайте разные предметы

Как только малыш научится загадывать и отгадывать загадки, усложните задачу. Предложите ему сравнить два разных предмета. Пусть он найдёт характеристики, которые объединяют эти два предмета, и признаки, по которым они различаются. Для примера, предложите сравнить дерево и куст.

Вместе изучайте обобщающие слова

Например, предложите сказать малышу, как одним словом называются грачи, ласточки и воробьи (птицы), или машинка, кукла, мяч (игрушки) и так далее. Пусть ребёнок научится объединять предметы по их общим признакам.

Выражайтесь точно

А этот способ развития речи, наоборот, учит из общей группы слов выделять отдельные. Например, скажите ребёнку надеть не штаны, а брюки, не ботинки, а кроссовки, сандалии и так далее.

Пусть ребёнок знает, чем отличается тот или иной предмет от другого, и, называя различные признаки, он развивает собственную речь и мышление.

Мотивируйте ребёнка рассказывать

Начните с самого простого «Как прошёл твой день?», «Чем ты занимался в детском саду?», «Что ты ел в саду?» и так далее.

Если малыш затрудняется, помогите ему наводящими вопросами. Со временем можно усложнить задачу и придумать вместе сказку или короткий рассказ.

Развитие речи — довольно кропотливый процесс. Но к нему не стоит подходить слишком серьезно. Ведь дети лучше усваивают новые знания, если преподнести их в непринужденной игровой форме.