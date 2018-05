Ума Турман и ее 16-летний похожи как две капли воды (фото)

Недавно актриса и мать троих детей Ума Турман появилась на премьере комедии «Британцы идут!» вместе с сыном Левоном. И пользователи Сети сразу отметили, как мать и сын похожи: и не только светлыми волосами и большими голубыми глазами.

#UmaThurman, and #LevonRoanThurmanHawke attended Prada's annual Cruise collection show in NYC!

A post shared by Os Messiah (@osmessiah) on May 7, 2018 at 12:58pm PDT Помимо Левона, Ума воспитывает 19-летнюю дочь Майю. Актриса признается, что ее отношения с детьми складываются не так, как хотелось бы.

У нас переходный период. Это очень странно, когда дети растут, — говорит артистка.

Они вообще не слушаются. И приходится постоянно искать новые способы быть услышанным, которые, конечно, не будут авторитетными, — признается Ума.

А что касается 5-летней дочери Турман Луны, с ней актриса чувствует себя более расслабленной.