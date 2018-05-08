Мифы и правда о детской пустышке

СодержаниеПустышка «портит» прикус: МИФПустышка нарушает грудное вскармливание: МИФРиск развития острого отита при использовании пустышки возрастает: ПРАВДАПустышка — источник инфекций ротовой полости: ПРАВДАПустышка «тормозит» развитие ребенка: ПРАВДАНе надо менять пустышку, если ребенок к ней привык: МИФРебенка сложно отучить от пустышки: ПРАВДА

Пустышка уже давно из предмета первой необходимости после рождения малыша превратилась в довольно неоднозначный атрибут в воспитании ребенка. Кто бы мог подумать, что она соберет вокруг себя столько противоречивых мнений. Некоторые мамы полагают, что пустышке не место в доме, где родился ребенок. А для других родителей пустышка становится настоящим спасением — вещью, которая успокаивает малыша. На форумах, на детских площадках, в коридорах поликлиник по этому поводу ведутся настоящие баталии. Соберем воедино все распространенные мифы о пустышке — какие-то подтвердим, а какие-то опровергнем.

Пустышка «портит» прикус: МИФ То, что пустышка формирует неправильный прикус — наверное, самая распространенная тема для обсуждений среди мам. Особо тревожные родители именно из-за возможных «проблем с молочными зубами» вообще не дают малышу пустышку. Но так ли она опасна на самом деле? Может, и не она совсем виновата в формировании неправильного прикуса?

Комментарий экспертаЛапушкина Юлия, врач-стоматолог

Пустышка — одна из причин формирования патологий молочного прикуса у детей. Но только с одним «НО». И стоматологи, и педиатры говорят одно — пустышка враг правильного прикуса. При этом акцент делается именно на молочных зубах. Все так, но необходимо оговорить нюансы.

Правильное использование пустышки: только у детей до года, дозированное применение, постепенное отлучение — не опасно! Сложности и предпосылки к развитию патологий прикуса возникают в случае длительного использования пустышки — после года, когда у малыша она не исчезает из полости рта ни днем, ни ночью.

При пролонгированном использовании пустышки у 80% детей формируется прогнатический тип прикуса, когда молочные зубы верхней челюсти значительно выдвигаются вперед и занимают неправильное положение. Подобные изменения формируются и при вредной привычке сосания пальца, которая, к слову, может быть спровоцирована неправильным отлучением от пустышки.

Исследования и анализ историй болезни многих маленьких пациентов показывают, что при своевременном отлучении от пустышки (даже уже при наличии сформированной патологии) зубочелюстная система может восстанавливаться самостоятельно. Кроме того, прогнатический тип прикуса молочных зубов не является гарантией подобных изменений в постоянном. У 65-83% детей отмечалось самовосстановление.

В итоге можно сказать одно — при правильном использовании пустышки, соблюдая все рекомендации врачей, показания и противопоказания, можно не опасаться опасных последствий!

Пустышка нарушает грудное вскармливание: МИФ Для некоторых мам налаживание грудного вскармливания — задача №1 после рождения малыша. И пустышка в этом сложном деле зачастую считается настоящим врагом. Подогревают споры и консультанты по грудному вскармливанию, утверждая, что малыш, который «распробует» пустышку, мамину грудь потом точно «не примет».

И во всем этом есть доля правды. Захват ребенком материнского соска сильно отличается от захвата им пустышки. И это даже в том случае, если молодая родительница подготовилась и купила аксессуар, по форме напоминающий женский сосок. К тому же, «добывать» молоко из маминой груди гораздо сложнее, чем сосать пустышку, а значит малышу незачем стараться. Неправильный захват материнского соска может приводить к тому, что процесс кормления становится болезненным для женщины, а малыш не наедается. В итоге — ребенок постоянно капризничает, поскольку голодный; у мамы появляются трещины на сосках, снижается лактация.

Но проблем можно избежать, если предложить ребенку пустышку только после того, как полностью налажено грудное вскармливание! А это как минимум через 4 нед. после рождения малыша. С особой осторожностью к этому вопросу следует подходить, если у ребенка слабый сосательный рефлекс, а у мамы проблемы с лактацией.

Исследование американских ученых, опубликованное в Journal of Human Lactation, показало, что женщины с высоким риском развития послеродовой депрессии лучше справлялись с грудным вскармливанием, если их ребенок использовал пустышку. Она становилась своего рода эмоциональной поддержкой и для мамы, и для малыша. Ребенок более спокоен, когда сосет пустышку, соответственно, и мама менее напряжена. Все это благотворно сказывается на налаживании и продолжительности грудного вскармливания.

Риск развития острого отита при использовании пустышки возрастает: ПРАВДА

Есть мнение, что сосание ребенком пустышки может провоцировать возникновение у него острых инфекций уха. В Финляндии даже проведено одно исследование, подтверждающее данный факт. Установлено, что у детей в возрасте 7-18 мес, не сосущих пустышку, риск возникновения острой инфекции среднего уха на 29% ниже, чем у малышей, которые постоянно сосут пустышку. Некоторые врачи объясняют эту зависимость тем, что процесс сосания пустышки меняет давление в ушах, вследствие чего в среднем уже скапливается жидкость, а это может спровоцировать развитие инфекции.

Этот вопрос пока досконально не изучен! Нельзя со 100%-ной уверенностью, сказать, что, да, именно пустышка становится главной причиной заболеваний. Но чтобы минимизировать риски, с этим связанные, достаточно ограничить по времени сосание малышом пустышки.

Пустышка — источник инфекций ротовой полости: ПРАВДА

Случаи, когда грязная пустышка становится причиной инфекции ротовой полости, редки, но все же бывают. Бактерии с резиновой части пустышки, попавшие на поврежденную слизистую во рту ребенка, могут стать причиной развития стоматита. Бывают и другие случаи — мама облизала упавшую на пол пустышку и тут же дала ее ребенку. Такой «обмен микрофлорой» с маленьким ребенком крайне нежелателен!

Если малыш активно использует пустышку, она должна быть всегда чистой! Пустышку следует хорошо мыть как минимум раз в день — детским мылом или специальным дезинфицирующим средством, подходящим для ухода за детьми. Если она упала на пол, можно не обрабатывать ее мыльным раствором, но хотя бы обдать аксессуар кипятком нужно обязательно. Перед первым использованием, а в дальнейшем периодически на всем протяжении использования пустышку стерилизуют — кипячением или в стерилизаторе для бутылочек.

Не забывайте почаще осматривать пустышку, чтобы убедиться в ее целостности. Заметили на резине или латексе даже маленькие трещины? Лучше заменить пустышку. Во-первых, в трещинах могут скапливаться бактерии, вызывающие стоматит. А во-вторых, малыш рано или поздно может откусить часть пустышки и подавиться ею.

Пустышку хранят в герметичном контейнере (можно купить в аптеке или детском магазине).

Пустышка «тормозит» развитие ребенка: ПРАВДА

Сосание пустышки успокаивает малыша. В принципе, это основная причина, по которой мама предлагают младенцу пустышку еще в роддоме. Ребенок спокоен, не плачет.

Когда малыш сосет пустышку, он расслабляется, как будто погружается в себя. Соответственно и стремление к активному познанию миру у него снижается. Вот как раз по этой причине желательно полностью отучить ребенка от пустышки уже в возрасте 2-2,5 лет! В этот период дети активно развиваются, учатся говорить, общаются со сверстниками, начинают ходить в детский сад. А постоянное пребывание во рту ребенка пустышки может «тормозить» процесс его развития и активного изучения мира вокруг — он меньше говорит, не торопиться общаться со сверстниками. Могут возникать и трудности с постановкой «сложных» для малышей шипящих и свистящих звуков, связанные с неправильно формирующимся прикусом.

Отметим, что проблемы, связанные с развитием речи, коммуникабельностью и интеллектуальным развитием, могут наблюдаться только у тех детей, которые не расстаются с пустышкой на протяжении всего дня. А если она нужна малышу только для того, чтобы заснуть, то совсем не пустышка виновата в уже имеющихся проблемах.

Не надо менять пустышку, если ребенок к ней привык: МИФ Малыш активно растет. Его ротовая полость тоже становится больше. И даже если кроха всей душой прикипел к конкретной пустышке, ее со временем нужно будет сменить. Ортодонты подчеркивают, что «правильная» пустышка должна идеально подходить ребенку по размеру. Это минимизирует все риски, связанные с формированием неправильного прикуса в раннем возрасте.

Обратите внимание, что на пустышках есть маркировка, обозначающая возраст ребенка, для которого она предназначена (0-3 мес, 3-6 мес, 6-18 мес, 1-2 года). Выбирайте пустышку, ориентируясь на эти данные производителя. К тому же, у каждого аксессуара есть срок годности. Латексные пустышки «живут» до 4 нед, а силиконовые и резиновые могут верой и правдой служить до 2 мес. По окончанию срока годности пустышку рекомендуется сменить.

Ребенка сложно отучить от пустышки: ПРАВДА

Отлучение ребенка от пустышки — задача из разряда особо сложных. Это правда. Малыш настолько привыкает к аксессуару, повсюду его сопровождающему, что расставание с ним становится настоящей трагедией. Но сосательный рефлекс у ребенка к 3 годам уже полностью угасает, на его место приходит привычка. Рано или поздно малышу придется с ней расстаться. Но скорее всего, без боя ребенок пустышку не отдаст.

Врачи полагают, что ребенку гораздо проще попрощаться с пустышкой в возрасте 1-1,5 года. Но многие родители оттягивают этот момент вплоть до 3-4 лет.

Когда точно отучать малыша от пустышки?

Ребенку уже исполнилось 3 года. Ребенок с утра до вечера держит пустышку во рту. Пустышка важнее для ребенка, чем общение со сверстниками и игры. Врач диагностирует у ребенка отставание в развитии речи.

Расставание с пустышкой — стресс для ребенка. Родителям стоит отнестись к этому процессу достаточно серьезно. Отлучение начинайте в период, когда малыш здоров, когда в его жизни нет других стрессовых ситуаций (приучение к горшку, раздельному сну или к детскому саду). Не рекомендуется мазать пустышку чем-то невкусным. Также нежелательно срезать резиновую часть пустышки, постепенно уменьшая ее длину — малыш может дальше раскусывать материал и подавиться большим куском.

Какие способы отлучения ребенка от пустышки распространены среди мам?

Быстро

Метод многим мамам кажется жестоким. Но быстрое отлучение малыша от пустышки может оказаться надежнее других способов. В один день мама просто убирает пустышку и больше не дает ее малышу. Тут стоит приготовиться к детским слезам и истерикам. Чтобы добиться положительного результата, родителям нужно быть непреклонными — четкое «нет» на просьбы ребенка вернуть ему любимую пустышку.

Постепенно

Есть мнение, что когда ребенок сильно привязан к пустышке и не расстается с ней ни днем, ни ночью, гораздо безболезненнее окажется постепенный отказ от привычки. Изо дня в день нужно увеличивать то время, которое ребенок проводит без пустышки во рту. Нужно стремиться к тому, чтобы она оставалась только в момент укладывания малыша. А потом и недалек тот день, когда пустышка вообще станет ненужной ребенку.

Родителям, которые выбрали именно постепенное отлучение от пустышки, не помешает составить план действий — придется чем-то развлекать ребенка, отвлекая его от мыслей о пустышке.

Новые привычки

Если пустышка для ребенка — способ успокоиться перед сном, можно поменять некоторые привычки, которые ранее практиковались перед отходом ко сну.

В подарок

Метод хорошо работает, когда речь идет уже о подросших детях (3-4 года). Ребенок дарит свою пустышку кому-то другому. Необходимость этого действа родителям можно объяснить ребенку тем, что сам-то он уже вырос, а вот младенцу пустышка гораздо нужнее.

Подготовка ко «дню Х»

Если малышу уже больше 2 лет, можно вместе с ним выбрать день, когда произойдет расставание с пустышкой. Это может быть, например, предстоящий день его рождения.

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