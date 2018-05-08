4 родительские установки, от которых зависит успех ребенка во взрослой жизни

Как воспитать своего ребенка целеустремленным и успешным человеком? За ответом мы обратились к эксперту, который не один год обучает этому искусству мам и пап, а также помогает справиться с проблемами взрослым, которые в детстве не получили установку на успех.

Рассказывает Дарья Трутнева, основательница компании Super Ego, автор книг и системы по работе с подсознанием Master Kit.

Однажды во время тренинга, посвященного умению достигать поставленных целей, управляя своим подсознанием, ко мне обратился молодой мужчина и рассказал свою историю. Как оказалось, на протяжении многих лет он занимается предпринимательской деятельностью. Однако несмотря на богатый опыт ведения бизнеса, достичь финансового успеха ему не удавалось — деньги его «не любили».

Поскольку в юности я все это испытала на себе и успешно преодолела, меня заинтересовал его случай. Вместе мы начали анализировать, почему так происходит.

Я попросила его описать образ денег. На лице мужчины появилось брезгливое выражение: «Это отталкивающий толстяк, который ездит на Lexus, пренебрегает всеми правилами и ругается матом. Он просто отвратительное животное! Такие деньги мне не нужны, потому что я не хочу превратиться в него», — раздраженно сказал мой собеседник.

Правда, в начале нашего семинара он говорил совсем другие слова, уверяя, что очень любит деньги!

Когда мы углубились в тему, выяснилось, что такое его отношение родом из детства.

Дело в том, что мальчик рос в небогатой семье, а в классе учились дети состоятельных родителей, которые далеко не всегда вели себя корректно, зато многое могли себе позволить. А он не мог. Тогда-то и появилась установка — мол, я бедный, но классный парень, а они все мальчиши-плохиши, которые не заслуживают ни любви, ни уважения.

Вместе с этой негативной установкой в его детском сознании сформировалась другая: если он когда-нибудь станет богатым, то обязательно превратится в такого же человека без совести и чести.

Вывод, к которому мы с ним пришли в процессе анализа сложившейся ситуации:

ему удастся добиться ощутимой прибыли лишь после того, как он изменит внутреннюю установку на противоположную.

Забегая вперед, скажу: эта история имела продолжение — и весьма хорошее.

Что такое установки

Установки — это стереотипы мышления и поведения. Они формируются в нашем сознании с самого детства и на протяжении всей жизни.

Даже взрослые люди редко отдают себе отчет в том, что эти установки (на успех или поражение), прочно укоренившись в сознании, оказывают на них большое влияние и стимулируют определенное состояние, поведение и представление о действительности.

Конечно, в процессе жизни некоторые из них можно и даже нужно обновлять в соответствии с новыми обстоятельствами. Это касается всего — и отношения к своей внешности, и того, что связано с бизнесом.

Ведь если родители заложили неверные установки, повзрослевший ребенок в один не самый прекрасный день может оказаться в стрессовой ситуации, откуда не сумеет выбраться без потерь. Но разве этого мы желаем своим детям?

Расхожая фраза о том, что детское подсознание — белый лист, на котором родители могут написать его будущее, отчасти верна.

Наши дети действительно начинают ощущать мир вокруг в зависимости от значимых событий, которые происходили с ними в раннем детстве при непосредственном участии нас, родителей. Дети считывают и запоминают эту информацию!

И от того, какие запреты и ограничения мы накладываем на них, в чем и как позволяем почувствовать свободу, во многом определяется их будущее. К слову, любовь или нелюбовь к себе, самовосприятие, самоуважение, которое без труда распознается окружающими, — тоже.

Так в чем же залог успеха ребенка в будущем? Вот несколько рекомендаций.

Давайте ребенку свободу

Стремитесь воспитать своего ребенка свободным человеком.

Предоставляйте ему выбор и учите самостоятельно нести ответственность.

Тогда он будет понимать, что можно поступить так или иначе и что успех может прийти в зависимости от принятого им (а не вами) решения.

В этом случае перед ним открывается множество возможностей, а его индивидуальность не вступит в конфликт с навязанными правилами. Иначе борьба с ограничениями отнимет у юного человека весь ресурс, и вместо поиска собственного пути в жизни он будет сражаться с чужими установками.

Уважайте его индивидуальность

Человек, утративший индивидуальность, живущий «как все», превращается в робота, который действует по чужим шаблонам. Когда индивидуальность сталкивается с общественными установками, возникает конфликт, ведущий к хроническому стрессу.

Поощряйте ребенка быть таким, какой он есть, а не подтягивайте к своему идеалу.

Лучший пример тому — признанные в мире красавицы, которые, по правде говоря, не столь уж красивы. Их изюминка в том, что они не похожи на других.

Например, Анджелину Джоли непросто назвать безупречной, но индивидуальность этой актрисы долгое время у женщин вызывала зависть, а у мужчин — восторг.

Почему? Вероятно, потому, что однажды она поняла принцип дуальности (взаимодействия противоположностей) и мастерски им пользуется, оставаясь собой.

Научите ребенка принимать себя

Каждый из нас обладает набором определенных черт и качеств — это касается и внешности, и характера, и манеры поведения. Нередко мы не принимаем в себе какие-то из них.

Мужчины, например, стыдятся своей слабости, ведь им с детства внушали, что для представителя сильного пола это «позорно».

Однако любое качество, принятое и позволенное себе, всегда может стать точкой роста, а загнанное внутрь — проблемой на долгие годы.

Приведу пример. Однажды клиент поделился со мной такой историей. Много лет подряд он представлял себя в образе предводителя войска, который боится выйти на поле боя. Ему было горько от того, что он в собственных глазах был слабаком. Проговаривая эту ситуацию, мы пришли к выводу, что в этой его слабости как раз заключается сила. Ведь не всегда есть необходимость участвовать в битве физически: он может быть более эффективным в качестве командира, чем воевать на поле в качестве рядового бойца. Осознание этого позволило ему освободить свой внутренний зажим и принять эту часть себя.

Не ломайте характер ребенка

Известное выражение «Посеешь случай — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер» — это не отвлеченная фраза.

Помните, что становление личности происходит в самом нежном возрасте, важно заложить в этот фундамент правильную основу самовосприятия.

Так, при положительном восприятии человек ощущает себя благополучной личностью, которая в момент успеха отдает должное собственным усилиям, а неудача не становится для него крушением мира и не заставляет остановиться. Напротив, такие люди совершают очередную попытку для достижения поставленной цели.

Если же в сознании закрепился отрицательный образ себя, человек действует как неблагополучный и неприспособленный к жизни. Все свои достижения относит к случайному везению, а неудачи — к само собой разумеющемуся, потому и попыток выйти из них не делает.

И от того, какую из этих установок будут поддерживать родители, зависит программа на будущее.

Не ломать, а бережно направлять своих детей — вот главная задача взрослых.

Воплотить данные рекомендации в жизнь несложно. Просто не пытайтесь навязывать своим детям собственные установки (которые, кстати, далеко не всегда бывают правильными).

Научите обращать слабости в силу и принимать себя, тогда удастся воспитать человека, способного жить полноценной жизнью и в будущем реализовать собственное, а не чужое представление о счастье.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!