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Тест: помните ли вы, как побеждали злодеев в мультфильмах?
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Тест: помните ли вы, как побеждали злодеев в мультфильмах? 

Tlum.ru 3 часа назад
Фото: Tlum.ru
Как известно, в мультфильмах добро всегда побеждает зло. Это почти золотое правило. Но положительные герои не так часто марают руки (хотя и такое случается), чаще всего злодеи погибают как-то самостоятельно, без посторонней помощи и без привлечения лишнего внимания к сцене смерти. Для детей же делают.
Давайте проверим, насколько хорошо вы помните концовки диснеевских мультфильмов и то, как именно герои смогли одержать победу над злодеями. Умер, убит, бежал? Зовем детей и напрягаем память все вместе!
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