Устами подростка: «Не наказывайте ребенка, а ищите с ним компромисс!»

Настоящая находка для всех родителей — видеоблог «Устами подростка», который успешно запустил «Летидор». В первом выпуске наш эксперт, сын телеведущей и мамы троих детей Тутты Ларсен 12-летний Лука рассказал, что с детьми нужно обращаться так же, как и со взрослыми.

А сегодня Лука поделится своими мыслями о том, как стоит реагировать родителям, если ребенок повел себя плохо. Он расскажет, какие нужно предпринять меры, чтобы подросток осознал свою неправоту, но не трансформировал свою в обиду в агрессию.

Советы Луки будут полезны всем родителям, ведь никто лучше ребенка не расскажет взрослому, что чувствуют дети, когда их ругают.

Смотрите видео, запоминайте советы из ролика, надеемся, что они помогут вам найти общий язык со своими детьми.

Благодарим семейное кафе «АндерСон» за помощь в проведении съемки.