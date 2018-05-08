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Женщина показала результаты опасного флешмоба на примере покалеченной дочери
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Женщина показала результаты опасного флешмоба на примере покалеченной дочери 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Британка Джейми Прескотт (Jamie Prescott) опубликовала фотографии своей дочери, которая пострадала из-за участия в флешмобе Deodorant Challenge. Снимки появились на странице женщины в Facebook.
На фото видно, что девочка получила серьезный ожог руки второй степени. В описании женщина рассказала, что ее 10-летняя дочь соревновалась с друзьями в игре, основной задачей которой было как можно дольше продержать руку под струей дезодоранта. Обычно дети снимают это на камеру и выкладывают на YouTube, передавая «эстафету» своим друзьям.
«Я редко так делаю, но по этому случаю я бы хотела максимально распространить этот пост для всех родителей. Пожалуйста, сядьте и покажите своим детям эти фотографии», — написала Прескотт под изображениями покалеченного ребенка. Женщина также добавила, что в результате Deodorant Challenge ее дочери может понадобиться пересадка кожи.
Пост британки быстро набрал вирусную популярность: за несколько дней им поделились почти три тысячи человек, также о произошедшем рассказали местные СМИ. В комментариях ужаснувшиеся родители начали отмечать своих детей и просить не принимать участие в опасном челлендже.
В начале апреля подростков захватил опасный флешмоб под названием «Вдыхание кондомов» (Condom snorting challenge). Его суть состояла в резком втягивании контрацептива через одну из ноздрей. Презерватив вдыхают, пока он не опустится ниже по носоглотке — тогда его можно вытянуть пальцами изо рта.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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