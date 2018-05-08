Помнить, не молчать: как рассказать ребенку про 9 Мая

Нужно ли рассказывать детям о войне? А если нужно, то с какого возраста начинать? На чем сделать акцент, чтобы выдержать баланс: передать ужас происходящего, но не ранить детскую психику?

Взрослые предпочитают не затрагивать эту тонкую тему и отдают ее на откуп воспитателям, учителям, телевидению. «В конце концов, он, что, не узнает, что такое война? Вон с экранов телевизоров то и дело рассказывают об обстрелах, погибших… В детском саду дети играют в войнушку. Справится как-нибудь без меня», — так думают многие родители.

Понятное дело, что начать повествование о войне непросто. О ней вряд ли можно поговорить за чашкой чая, она не вызывает улыбок и приятного трепета, как, скажем, разговор о первой влюбленности. Но обойти эту страницу истории — это все равно что вырвать из человека часть его души. Поэтому говорить о ней важно и нужно. Остается решить, как именно это делать и с чего начать.

Во-первых, нельзя ударяться в крайности. Что мы имеем в виду? В последнее время среди молодых родителей появилась тенденция устраивать к 9 Мая семейные фотосессии в военной форме. Вроде бы неплохая идея. Но важна не столько сама идея, сколько мотивация, которая за ней скрывается.

А скрывается за ней чаще всего не желание познакомить ребенка с историей, а погоня за трендами.

Родители покупают или берут в аренду форму, договариваются с фотографом, наряжаются сами и наряжают ребенка в костюмы, делают пару красивых кадров… И все ради чего? Ради того, чтобы похвастаться ими перед родственниками и друзьями, выложить в социальные сети. Все. Никаких разговоров о войне и ее символах.

Ребенок сидит в пилотке, на груди у него Георгиевская ленточка — но об их значении он не подозревает. Получается, что для него знакомство с войной начинается с веселой фотосессии, каких-то непонятных, но вполне милых атрибутов праздника (ленточки, флажки, цветы), но никакого смыла это не несет. Очень грустно.

Другая крайность — когда родители начинают показывать дошкольнику фильмы, которые пугают своей откровенностью и жестокостью.

Они думают, что ребенок в шесть лет способен вынести сюжет фильма «А зори здесь тихие» — а это как минимум мысль опрометчивая. Порыв познакомить человека с историей в интерпретации классиков похвальный, но не стоит переоценивать возможности детской психики.

Всему свое время. Гораздо эффективнее найти пару стихотворений, например, Агнии Барто, где понимание трагических событий укладывается в понятные для детей смыслы и формы.

Стихи — это не единственный способ доступно рассказать детям о войне.

Есть еще несколько вариантов, с помощью которых вы без труда расставите все точки над «i» в этой непростой теме.

Найдите истории ветеранов или детей войны и перескажите их ребенку

Война полна пугающих подробностей, но вовсе не обязательно вываливать их на дошкольника. Для каждого возраста можно подготовить свои истории, в меру откровенные. Родителям в помощь — проект «Я помню» (iremember.ru), где собраны интервью и рассказы участников Великой Отечественной войны. Конечно, не стоит открывать сайт и читать все с экрана, надо заранее прочитать истории и отфильтровать информацию под возраст вашего ребенка.

Поговорите со старшими родственниками: бабушками, дедушками.

Если в вашей семье уже не осталось свидетелей страшных событий, то наверняка сохранились какие-то истории, которые можно передать детям.

Моя бабушка, ребенок войны, рассказывала, что выпало на долю их деревни в начале 40-х. Самым впечатляющим для меня оказались детали о норме хлеба в день, о сушеных свекле и моркови, которые детям давали вместо конфет (и это считалось лакомством), о том, как бабушка, будучи маленькой девочкой, ходила зимой за елкой в лес и пряталась от немецких бомбардировщиков, о том, как бабушка моей бабушки скрывала в подполе дома наших солдат, когда деревню заняли фашисты…

В этих историях не было страшных смертей и голода, но их детали врезались в мою память навсегда.

Свозите ребенка в музей

Если у вас нет семейных историй о войне, а копаться в литературе или интернете нет времени, то разделите с малышом радость познания — отправьтесь всей семьей в музей. Сейчас многие из них стараются адаптировать экспозицию и экскурсии для детей разных возрастов.

Поэтому доступное визуальное и аудиосопровождение можно найти даже для дошкольников.

Обратите внимание на Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Понятно, что полная экспозиция вряд ли будет интересна малышу, но можно зайти в музей хотя бы на полчаса, чтобы показать диораму и выставку боевой техники.

Также малышей и младших школьников можно отвезти в Музей обороны Москвы, центральный музей Вооруженных сил РФ или частный музей техники Вадима Задорожного.

Посмотрите мультфильмы о войне

Пока ребенок не дорос до серьезного кино, можно читать с ним стихи, написанные о войне специально для детей, или смотреть мультфильмы.

Из самых известных — «Солдатская лампа», «Солдатская сказка», «Салют», «Василек».

Детям школьного возраста можно показать более серьезный мультфильм «Легенда о старом маяке».

Способы рассказать о войне могут быть самыми разными. Не бойтесь этой темы, не бойтесь искать свои точки опоры и делиться ими с детьми. Помните, важно начать, а дальше раскрыть тему вам поможет уже сам ребенок.

Главное — не молчать

Ведь неспроста говорят: когда народ забывает о старой войне, начинается новая.

Фото: visualrian.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!