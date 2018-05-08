Тиа Маури стала мамой во второй раз

Мальчик или девочка? Актриса, за жизнью которой следит больше 4 миллионов подписчиков в Instagram, рассказала о деталях счастливого события.

В эти выходные звезда известного американского сериала «Сестра, сестра» стала мамой во второй раз. Подробностями она поделилась в своем Instagram-аккаунте, рассказав, что родила девочку весом 6 фунтов и ростом 50 сантиметров.

Отец ребенка — актер Кори Хардриктом. Пара вместе уже восемнадцать лет, десять из которых они состоят в счастливом браке и воспитывают сына Кри Тейлора (6 лет). Поздравляем Тиу со счастливым событием!