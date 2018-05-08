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Врачи из Уфы спасли годовалого мальчика с гидрогелевым шариком в желудке
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Врачи из Уфы спасли годовалого мальчика с гидрогелевым шариком в желудке 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Медики из Уфы спасли жизнь годовалому ребенку, который проглотил гидрогелевый шарик, сообщил ГТРК «Башкортостан». Мальчик провел месяц в больнице и перенес две операции.
Обычно такие шарики применяют флористы для поддержания влажности почвы, однако их используют и как детскую развивающую игрушку. Шарик накапливает воду и значительно увеличивается в размерах, что и произошло в желудке ребенка.
Врачи две недели не могли поставить диагноз, так как на рентгеновском снимке полупрозрачный шарик почти не выделялся. Медики считали, что у ребенка развивается опухоль, и смогли его прооперировать, когда точно установили причину болезни.
Телеканал сообщает, что это не первый случай в республике, и оба раза врачам приходилось проводить открытые операции.
Гидрогель также используют в области медицины. В частности, американские ученые изобрели презерватив с добавлением гидрогеля, который, как они считают, защищает значительно надежнее обычных.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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