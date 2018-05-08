Врачи из Уфы спасли годовалого мальчика с гидрогелевым шариком в желудке

Медики из Уфы спасли жизнь годовалому ребенку, который проглотил гидрогелевый шарик, сообщил ГТРК «Башкортостан». Мальчик провел месяц в больнице и перенес две операции.

Обычно такие шарики применяют флористы для поддержания влажности почвы, однако их используют и как детскую развивающую игрушку. Шарик накапливает воду и значительно увеличивается в размерах, что и произошло в желудке ребенка.

Врачи две недели не могли поставить диагноз, так как на рентгеновском снимке полупрозрачный шарик почти не выделялся. Медики считали, что у ребенка развивается опухоль, и смогли его прооперировать, когда точно установили причину болезни.

Телеканал сообщает, что это не первый случай в республике, и оба раза врачам приходилось проводить открытые операции.

Гидрогель также используют в области медицины. В частности, американские ученые изобрели презерватив с добавлением гидрогеля, который, как они считают, защищает значительно надежнее обычных.