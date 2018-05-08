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Подписчики Айзы Анохиной восхитились праздником, который она устроила сыну на день рождения
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Подписчики Айзы Анохиной восхитились праздником, который она устроила сыну на день рождения 

Letidor.ru 40 минут назад
Фото: Letidor.ru
Сыну модели, певицы и бизнесвумен Айзы Анохиной и рэпера Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Guf, на днях исполнилось 8 лет. Сами отметил день рождения с мамой и ее новой семьей (мужем Дмитрием Анохиным и младшим братом Элвисом) на Бали. Хотя, несомненно, когда мальчик приедет в Россию, то обязательно отпразднует свое 8-летие и с родным отцом.
Пока же, всего несколько часов назад, Айза поделилась видео о том, как Сами веселился на Бали. Родители не стали организовывать там традиционный для многих знаменитостей праздник с кучей аниматоров, различных шоу и заранее арендованным рестораном. Они отвели Сами и его друзей в парк водных горок-батутов.
Сэму 8 лет, 🐧❤️💭
— коротко подписала ролик Айза.
Подписчики, посмотрев видео, не смогли сдержать восхищения. Они заметили, что семья Айзы устроила Сами шикарный праздник, который, в первую очередь, понравился детям. «Крутяк! Айза, вы делаете Сэма очень счастливым! Вы отличная мама!», «Офигеть, так круто! Сэмик такой смелый! Настоящий мальчишка 😎», «Вот это я понимаю праздник для детей, а не для их родителей 😁», «Я б так и в свои годы ДР отметила! Кайф! 🙌❤», «Я бы сама там попрыгала», «Вот это действительно детский день рождения, а то посмотришь как все сейчас делают — рестораны, фотозоны. Это все непонятно для кого. Для Instagram, наверное. Детям нужны эмоции. Айза все супер! Вы — супер мама😝», — можно прочесть в комментариях.
Напомним, в октябре прошлого года Айза Анохина стала мамой во второй раз. Малыш со звучным именем Элвис стал первым совместным ребенком Айзы и ее супруга, бизнесмена и серфера Дмитрия Анохина (пара официально оформила отношения в 2015 году). Сами же появился на свет во время ее предыдущего брака с рэпером Гуфом. К сожалению, у бывших супругов не самые дружеские отношения. Мальчик живет с мамой и периодически приезжает побыть с папой. Иногда Айза и Гуф не могут поделить сына и, более того, ссоряться из-за этого на глазах у публики.
Фото: Instagram@aizalovesam
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