Почему беременным не уступают место в транспорте

«Уважаемые пассажиры! Уступайте места инвалидам, лицам старшего возраста, пассажирам с детьми и беременным женщинам»… «А беременным-то зачем?», — интересуются многие мужчины. Беременность — не болезнь, трудно 2-3 кг веса ребёнка подержать?

Права и вежливость

Мы не будем подробно объяснять, почему будущей маме желательно переносить поездку сидя. Это и непривычный для организма вес (и далеко не 2-3 кг!), низкое давление, токсикоз, угроза выкидыша, отёкшие ноги, боли в спине… Конечно, если девушка хорошо себя чувствует, особенно во 2-м триместре, она может и не захотеть присесть. Но предложить ей это стоит. Или нет? Вопрос — уступать будущим мамам место или нет — стоит остро. С одной стороны, вы тоже могли устать после работы или плохо себя чувствуете. И, наконец, каждый человек, оплативший проезд, имеет право на сидячее место. С другой стороны — вежливость и проявление заботы о будущем поколении. Что победит?

Уступать или нет?

На практике многие будущие мамы жалуются, что зачастую место в общественном транспорте не уступят даже тогда, когда ты находишься на поздних сроках — как минимум, а как максимум — ещё и нахамят в ответ. Да и кто чаще уступает? Те же девушки, которые прекрасно знают, каково во время беременности болтаться на поручне в вагоне метро. Да ещё мужчины восточных или южных национальностей, у которых вежливость по отношению к будущей маме — в крови. Остальные синхронно засыпают, увлекаются книгой или игрой в телефоне. Всё чаще можно встретить неприкрытую агрессию от пассажиров старшего возраста. От женщин: «Да я беременная на заводе работала в 2 смены, и ничего!» и мужчин: «Ты, значит, где-то нагуляла, а я тебе место должен уступать?»

Вежливость — выбор каждого

Порой некоторые будущие мамы считают, что они — единственные беременные на всем белом свете. Поэтому все вокруг должны с них пылинки сдувать — от коллег по работе до соседей в маршрутке. И нежелание окружающих во всём им потакать доводит их до истерик. Но, увы, стоит понять, запомнить и вообще напечатать крупными буквами: в нашем обществе будущим мамам никто ничего не должен — ни уступать место в транспорте, ни пропускать вперед в очереди, ни помогать донести сумки.

Мы сами определяем ту меру заботы о ближнем, которую готовы проявить.

Вежливость — это личный выбор каждого. И если будущей маме попадаются сплошь и рядом равнодушные к её состоянию люди, то остаётся только посочувствовать.

Почему беременным не уступают место в транспорте?

Нередко можно видеть картину, когда мужчины в общественном транспорте, занимающие сидячие места, откровенно игнорируют будущую маму, которая стоит. Они читают книги, что-то рассматривают в телефоне, делают вид, что спят. Иначе говоря, «заняты».

Поэтому будущим мамам, чаще всего, уступают места либо женщины, либо очень пожилые люди. Старички особенно настаивают на том, чтобы будущие мамы сели на их освободившееся место.

Почему беременным не уступают место в транспорте? Скорее всего, из-за отсутствия должного воспитания. Ведь пока беременным не уступают место в транспорте, они испытывают неудобство из-за долгого стояния и веса, возможного недомогания. А это может привести и к потере сознания. Вот только понимают это не многие.

5 правил выживания в городе во время беременности:

По возможности избегайте поездок на общественном транспорте в часы пик во время беременности. Иногда лучше проехать одну-две остановки в сторону конечной станции, чтобы было больше возможности сесть.

Не стесняйтесь просить пропустить в очереди, если у вас всего пачка сока, а у остальных полные корзины.

Не стесняйтесь просить уступить место, если почувствовали себя плохо.

Носите в сумке воду и пузырек с нашатырным спиртом.

Не помешает журнал для будущих родителей, который демонстративно изучается. Вдруг окружающие просто не заметили вашего положения? Встаёте напротив сидящего мужчины, разворачиваете журнал, поглаживаете живот…

И ещё один совет: совсем скоро вы станете мамой. Постарайтесь научить своего ребёнка проявлять уважение и заботу о людях, которым это необходимо. Может, наш мир станет чуть добрее?