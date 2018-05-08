Певица Натали показала, как проводит вечер с сыновьями

Известная российская исполнительница Натали в третий раз стала мамой в апреле прошлого года. С тех пор она стала чаще радовать поклонников видео с участием не только старших сыновей — Арсения и Анатолия, но и младшего Жени. Несколько часов назад звезда решила показать, как иногда проходят вечера в ее семье.

Один репетирует песню😂, а другой продолжает учиться ходить…Третий (то есть, старший😂) — за закрытой дверью от этих двоих, 😂

— написала Натали.

Затем она опубликовала сразу два видео. В подписи ко второму ролику певица пояснила — ее средний сын просто очень переживает из-за учебы и, видимо, танцы помогают ему снять стресс.

Музыка стала жёстче 😂. Не шутка — отучиться в первом классе гос. общеобразовательной школы! 😂И сдать все диагностические работы!😂😂😂Говорит, не сдам, во второй класс не переведут, ужас!😂 Но младший брат еще пока интересует…😍

— поясняет Натали.

Подписчики звезды восхитились веселой атмосферой, которая царит по вечерам в доме Натали. Некоторые также выразили поддержку Анатолию, который переживает из-за школы. «Весело у вас😄», «Ужас, уже первый класс пугает😂, довели в школе деток», «Да, Наташенька, однако весело у вас там 😂», «Толик — будущий артист!», — можно прочесть в комментариях.

Напомним, Натали и ее муж Александр живут в браке с 1991 года. До рождения третьего ребенка она воспитывала двоих детей: сыновей Арсения (родился в 2001 году) и Анатолия. Натали стала мамой в третий раз 7 апреля 2017 года. Малыша назвали Евгением.

Кстати, чуть ранее Натали хвасталась тем, как ее младший сын Женя впервые самостоятельно забрался на стул. Тогда Анатолий тоже был рядом и присматривал, чтобы братик случайно не упал.

Фото: Instagram / @natalistar74_

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