Папы и мамы близнецов чаще страдают от депрессий

Родителям близнецов грозит повышенный риск тревожных расстройств и депрессий, но врачам об этом ничего не известно. Такой вывод сделали ученые из Университета Брауна в США. Родителям близнецов, тройняшек и другим папам и мамам «рекордсменам» угрожает повышенный риск депрессий и тревожных состояний, по сравнению с молодыми родителями одного ребенка, как показало исследование. Почти 48% родителей нескольких детей сталкивались с экстремальными расстройствами психического здоровья, особенно в первые три месяца жизни их малышей. При этом лишь 10% пап и мам получали необходимую помощь. Исследователи из США подчеркивают, что подобные родители требуют особого внимания со стороны медиков, но врачи часто не осознают, какой опасности подвергается психика пап и мам близнецов или тройняшек. Данный вопрос стал особенно актуальным в последние годы вместе с бурным развитием технологии экстракорпорального оплодотворения. Известно, что при ЭКО вероятность рождения нескольких детей за один раз намного увеличивается, и именно поэтому число близнецов и тройняшек в разных странах мира стало стремительно расти. Авторы исследования констатируют, что медицинское сообщество не осознает этого риска. Депрессия и тревожное состояние родителей опасны не только для их здоровья, но и для нормального развития малышей. Опрос нескольких сотен пап и мам, имеющих нескольких детей одного возраста показал, что 48% из них хотели бы обратиться за помощью к психологам или психиатрам для того, чтобы справиться со стрессом в первые месяцы или даже первый год жизни их малышей. Молодые родители рассказали, что они сталкивались с тяжелыми депрессиями и тревожными состояниями, из-за которых вырастал и риск разрыва отношений. Но лишь 10% из них в реальности получали необходимую им профессиональную помощь, в большинстве случаев, это было лечение депрессии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)