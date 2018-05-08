Мать из Чечни смогла вернуть домой 8-летнюю дочь 

Восьмилетняя дочь вернулась домой к матери после вмешательства правоохранительных органов, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе прокуратуры Чечни.
Мать обратилась в ведомство, чтобы вернуть девочку домой. Ранее, в марте 2018 года, она разрешила ей погостить у родственников бывшего мужа. Когда каникулы закончились, родственники не отпустили ребёнка к маме. Девочка целый месяц не могла ходить в школу.
Прокуратура провела проверку, привлекла органы опеки и попечительства и комиссию по делам несовершеннолетних. Вместе сотрудники правоохранительных органов установили, что в документах ребёнка отец не указан вовсе, а значит, его родственники не имеют права удерживать девочку. Спустя месяц, восьмилетняя девочка вернулась домой.