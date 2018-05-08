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Мать из Чечни смогла вернуть домой 8-летнюю дочь
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Мать из Чечни смогла вернуть домой 8-летнюю дочь 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Восьмилетняя дочь вернулась домой к матери после вмешательства правоохранительных органов, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе прокуратуры Чечни.
Мать обратилась в ведомство, чтобы вернуть девочку домой. Ранее, в марте 2018 года, она разрешила ей погостить у родственников бывшего мужа. Когда каникулы закончились, родственники не отпустили ребёнка к маме. Девочка целый месяц не могла ходить в школу.
Прокуратура провела проверку, привлекла органы опеки и попечительства и комиссию по делам несовершеннолетних. Вместе сотрудники правоохранительных органов установили, что в документах ребёнка отец не указан вовсе, а значит, его родственники не имеют права удерживать девочку. Спустя месяц, восьмилетняя девочка вернулась домой.
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