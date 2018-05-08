Глюкоза нежно поздравила старшую дочь с днем рождения

Сегодня старшей дочери российской исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающаей под псевдонимом Глюк’oZa, исполнилось 11 лет. Конечно, звезда не могла обойти это событие стороной даже в социальных сетях. Певица поделилась в Instagram фото с Лидией и трогательно обратилась к дочери с поздравлением.

Для меня безгранично важно доверие моих детей! Сегодня Лидусе 11 лет. Ох, уж этот возраст! Еще рядом, у сердца, но требует полной самостоятельности! Удачи, моя любимая во всех твоих мечтах. ❤ А мама рядом в любой момент, 🙏🏻

— написала Наталья.

В комментариях Лидию поздравили не только поклонники Глюкозы, но и многие звезды отчественного шоу-бизнеса. Свои пожелания оставили балерина Анастасия Волочкова , солист группы Uma2rmaH Владимир Кристовский , мама актрисы Марии Кожевниковой и другие. «Поздравляем доченьку! Пусть ещё подольше побудит маленькой девочкой, счастливого, беззаботного взросления Лидочке!🌹🌹🌹», «Поздравляю!», «Наташенька! Поздравляю!🌺🌺», — пишут они в комментариях.

О том, как семья будет праздновать 11-летие Лидии Наталья пока не рассказала, но, вероятно, она вскоре поделится видео и фото торжества с поклонниками.

Напомним, Глюкоза и ее муж, бизнесмен Александр Чистяков , поженились 16 июня 2006 года. Супруги уже растят двух дочек: 11-летнюю Лидию и 6-летнюю Веру. Певица обожает своих детей и, более того, сама любит с ними хулиганить. Также звезда признается, что уже мечтает о третьем ребенке. Однако, эти планы она пока не осуществила.

Фото: Instagram / @chistyakovaionova_