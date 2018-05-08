Треть школьных учебников не прошла экспертизу

Около трети всех российских учебников не прошли дополнительную экспертизу. Об этом сообщили представители Министерства образования и науки, организовавшие проверку, сообщается на сайте "Российской газеты".

Чиновники впервые провели крупную проверку школьных изданий. Всего было изучено более тысячи книг из федерального перечня образовательных учебников.

Оказалось, что больше 300 изданий получили отрицательные оценки экспертов. Теперь чиновники предлагают усложнить процесс выдачи издателям прав на то, чтобы дети учились по их книгам.