Ещё
Беременная Светлана Лобода опубликовала нежное фото с дочерью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременная Светлана Лобода опубликовала нежное фото с дочерью 

Журнал ОК! 3 часа назад
После объявления о беременности Светлана Лобода ушла в тень. Концерты и светские вечеринки заменили тихие будние в кругу семьи, а в Инстаграм артистки все чаще стали появляться фотографии с дочерью. Одно из таких нежных фото она опубликовала сегодня.
Наши дети— самое дорогое, что у нас есть. мы молимся и просим за них. дай Бог сил нам и здоровья им, — подписала снимок певица.
Светлана Лобода с дочерью
Напомним, что в этом году у Светланы Лобода родится второй ребенок. Об этом стало известно на премии «Жара». Артистка появилась на сцене в обтягивающем полупрозрачном платье, совершенно не скрывая фигуру и свое положение. В Сети ходит слух, что отцом будущего ребенка стал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. По всей видимости, возлюбленный Светланы уже сделал ей предложение. Внимательные интернет-пользователи заметили кольцо на безымянном пальце, которое очень похоже на помолвочное.
Журнал ОК!: последние новости
Королевская семья показала фотографии новорожденного принца Луи и его сестры Шарлотты Крис Дженнер рассказала, как Хлое Кардашьян справляется с материнством Рита Дакота дала дочери смешное прозвище
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал21
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями23
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х66
Что стало с Татьяной Овсиенко19
Летучая показала «персик» в красном бикини41
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение