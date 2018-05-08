Беременная Светлана Лобода опубликовала нежное фото с дочерью

После объявления о беременности Светлана Лобода ушла в тень. Концерты и светские вечеринки заменили тихие будние в кругу семьи, а в Инстаграм артистки все чаще стали появляться фотографии с дочерью. Одно из таких нежных фото она опубликовала сегодня.

Наши дети— самое дорогое, что у нас есть. мы молимся и просим за них. дай Бог сил нам и здоровья им, — подписала снимок певица.

Светлана Лобода с дочерью

Напомним, что в этом году у Светланы Лобода родится второй ребенок. Об этом стало известно на премии «Жара». Артистка появилась на сцене в обтягивающем полупрозрачном платье, совершенно не скрывая фигуру и свое положение. В Сети ходит слух, что отцом будущего ребенка стал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. По всей видимости, возлюбленный Светланы уже сделал ей предложение. Внимательные интернет-пользователи заметили кольцо на безымянном пальце, которое очень похоже на помолвочное.