Ещё
В Норильске стало больше многодетных семей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Норильске стало больше многодетных семей 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Количество супружеских пар, воспитывающих от пяти до семи детей среди увеличилось в Норильске, передает «Таймырский телеграф» во вторник, 8 мая.
По данным Межрайонного роддома, только в апреле в этом северном городе родились 130 мальчиков и 198 девочек. Среди них две двойни.
При этом чаще всего регистрировались вторые (93), а не первые (81) роды. У 52 жительниц Норильска появился третий ребенок по счету.
Ранее сообщалось, что в 2017 году в Норильске — самом северном в мире большом городе — появились на свет больше двух с половиной тысяч детей. Мальчиков родилось заметно больше, чем девочек: 1361 против 1206.
Осенью прошлого года глава «Норникеля» Владимир Потанин рассказал о планах превратить Норильск в притягательное место для проживания, где люди бы «не ожидали отъезда на материк».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал21
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями23
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х66
Что стало с Татьяной Овсиенко19
Летучая показала «персик» в красном бикини41
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение