В Норильске стало больше многодетных семей

Количество супружеских пар, воспитывающих от пяти до семи детей среди увеличилось в Норильске, передает « Таймырский телеграф » во вторник, 8 мая.

По данным Межрайонного роддома, только в апреле в этом северном городе родились 130 мальчиков и 198 девочек. Среди них две двойни.

При этом чаще всего регистрировались вторые (93), а не первые (81) роды. У 52 жительниц Норильска появился третий ребенок по счету.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Норильске — самом северном в мире большом городе — появились на свет больше двух с половиной тысяч детей. Мальчиков родилось заметно больше, чем девочек: 1361 против 1206.