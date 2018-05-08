Туристы из Екатеринбурга потеряли в Казани ребенка, когда гуляли по кремлю 

Семья из Екатеринбурга потеряла ребенка, когда осматривала Казанский кремль, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Днем к сотрудникам ДПС подошла взволнованная женщина, которая сообщила, что у нее пропал ребенок — 10-летний мальчик. Она пояснила, что вместе с мужем и двумя детьми приехала в Казань, посмотреть город. В ходе прогулки по территории кремля, она заметила, что старший ребенок пропал. При этом подросток был на моноколесе. Сначала муж с женой попытались самостоятельно найти сына, затем, выйдя через Спасскую башню на Площадь 1 мая, увидели сотрудников ГИБДД. На служебных машинах полицейские вместе с родителями мальчика выдвинулись на прилегающие улицы города. Когда машина ехала по ул. Дзержинского, женщина заметила своего сына.