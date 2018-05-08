Почему ваши дети не должны смотреть «Барбоскиных»

Просматривая современные мультфильмы, мамы порой начинают разговаривать на языке бабушек: «Ну что детям показывают? Вот в наше время…». Но всегда ли такое отношение к сегодняшней мульт-индустрии несправедливо? Взять, например, любимых многими «Машу и Медведя». К создателям возникает логичный вопрос: почему девочка одна в лесу и где ее родители? Да и сама Маша не лучший пример для подражания: она хулиганит и вредничает, держит в страхе всех лесных зверей, а единственный взрослый на экране — Медведь — никак не может справиться с ее воспитанием. Поэтому Маша чаще всего учится на своем горьком опыте, набивая новые и новые шишки.

Фото: e-xecutive.ru Еще один современный мультфильм — «Смешарики» — тоже далек от детской реальности, да и вообще непонятно, какого возраста эти самые смешарики. И не сказать, что этот мультик совсем ничему полезному не учит, но чтобы ребенок что-то осознал, единственный вариант — сесть и обсудить с ним серию сразу после просмотра.

В отличие от «Смешариков» «Барбоскины» демонстрируют жизнь среднестатистической многодетной семьи. Почему же эксперты не советуют показывать детям этот мультфильм?

Клише и шовинизм

«Не беспокоит ли папу Барбоскина, что все его пятеро детей — разных пород?». Наверняка эту шутку, перешедшую в разряд мемов, слышали все. Не хочется рассуждать на эту тему и вдаваться в подробности. По крайней мере, так щенков проще отличить друг от друга маленькому зрителю. У каждого персонажа свой характер, и каждый из них — набор штампов.

Фото: allmults.org Например, Роза напоминает не блистающую интеллектом барби в розовом, на уме у которой косметика и знаменитости. Дружок — гоповатого парня с района, который постоянно произносит фразу: «Гвоздь мне в кеды» (хм), а Гена — ботаник и зануда без тени чувства юмора. Лиза везде сует свой нос, да и Малыш с задатками гения — не самый новый и реалистичный образ.

Неправильные увлечения

Например, Барбоскины любят смотреть телевизор, при этом собачья семья не обходит вниманием развлекательные шоу. Это становится понятно из серии, где щенки улетают вверх на шариках, зацепившихся за ТВ-тарелку, и Лиза кричит маме: «Скорее снимай нас в „Минуту славы“! Лучше бы „Энимэл плэнет“ посмотрели.

Безразличные родители

Фото: mel.fm Родители в принципе появляются в кадре не слишком часто, но когда все же появляются, ведут себя не совсем по-родительски. Папа вечно занят, а если и берет в руки дневник сына, то как-то рассеянно говорит: „Молодец. Хорошо закончил четверть“. Не слишком похоже на поведение отца, интересующегося собственными детьми, не так ли?

Мама Барбоскина, судя по всему, очень строга. Ведь щенки постоянно грозят друг другу тем, что пожалуются на брата или сестру маме, к тому же, дети боятся показывать ей дневники. Так где же любящие, заботливые и понимающие родители, образы которых стоит демонстрировать маленьким любителям мультфильмов?

По материалам mel.fm