Сын подарил маме выпускной, которого когда-то лишил

Джо Морено из небольшого городка в Техасе родился, когда его маме было 17 лет. В связи с рождением малыша и хлопотами, связанными с этим, Ванесса — его мама — не смогла присутствовать на своем выпускном.

Будучи еще маленьким ребенком, Джо поклялся себе, что свой выпускной он проведет не с девочкой из школы, а полностью посветит этот вечер Ванессе. Так парень хотел отблагодарить маму за ее любовь и подарить ей вечер, который она потеряла в свое время.

@joeamoreno8

По словам Ванессы, она отговаривала сына от этой идеи и просила его провести, как и полагается, с подругой, однако Джо был непреклонен и сдержал свое обещание. Учителя и одноклассники поддержали его и вечер прошел очень весело и тепло, а мама почувствовала то, что когда-то упустила.

@joeamoreno8

После того, как Джо поделился снимками с праздничного вечера, множество пользователей отметили, что его поступок заслуживает уважения, и похвалили Ванессу за такое потрясающее воспитание сына.