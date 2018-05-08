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7 вопросов детскому логопеду
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7 вопросов детскому логопеду 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
1  В каких случаях нужно обращаться к логопеду?
Если у ребенка к 1,5 годам не появляются первые слова, стоит показать его специалисту. Бывает также, что дети начинают говорить вовремя, но потом неожиданно замолкают. Такое явление нельзя игнорировать. Возможно, ребенок замолчал в результате психотравмы (это может быть сильный испуг, переезд, авария или даже поход к врачу) или органического поражения ЦНС.
Отсутствие речи (алалия) явление сейчас довольно распространенное. Алалия –органическое поражение речевых зон коры головного мозга, которое произошло внутриутробно, во время родов или в первые 2-3 года жизни малыша. Поэтому игнорировать отсутствие речи у ребенка не стоит. Родители теряют драгоценное время, ведь чем раньше начнется логопедическая работа, тем более она будет эффективной.
Если у малыша страдает звукопроизношение, то к 4 годам также стоит обратиться к специалисту. Идти в этом случае к логопеду раньше нет смысла: возможно, ребенок самостоятельно освоит все звуки.
2  Могут ли родители сами исправить дефекты речи у малыша?
Я не приветствую самодеятельность. Родители не могут определить все проблемы и самостоятельно составить программу коррекционной работы. Ведь кроме звукопроизношения, могут быть нарушены и другие компоненты речи.
Все, что должны делать родители, так это качественно выполнять домашние задания вместе с ребенком.
3  Логопед написал в карте «ЗРР». Что это значит?
ЗРР означает «задержка речевого развития». Такой диагноз могут поставить, если к году ребенок не произносит 10-12 слов, а к трем не овладевает фразовой речью.
ЗРР определяют у детей в возрасте до 3 лет. Но если в дальнейшем задержка в развитии остается, то диагноз уточняют. Это может быть сенсорная или моторная формы алалии. Задержка развития речи может быть спровоцирована нарушением слуха. Часто под задержкой речевого развития «маскируется» аутизм.
4  Что такое ОНР и можно ли ее исправить?
ОНР расшифровывается как «общее недоразвитие речи». Это значит, что у ребенка есть проблемы не только со звукопроизношением, но и маленький словарный запас, его речь неправильна, может быть нарушено фонематическое восприятие и слоговая структура слова.
Если малышу поставили ОНР, с ним должен заниматься специалист. Речь и мышление взаимосвязаны. Отставание в развитии речи может «затормозить» развитие мышления.
Чтобы снять диагноз ОНР, потребуется комплексная работа с логопедом, психологом, иногда с неврологом, нейропсихологом и дефектологом. Бывает, что ребенок расстается с диагнозом за год, а бывает, что трудиться приходится до 10-11 лет.
5  Ребенка отправляют в логопедический сад. Я боюсь, что в окружении плохоговорящих детей его речь совсем испортится…
Вашему ребенку там будет только лучше. Логопедических садов сейчас становится все меньше и направление туда — счастливый билет. Такие учреждения в Москве массово сокращаются, а в обычном саду может не оказаться логопеда.
К тому же получить направление в специализированный детсад сейчас достаточно сложно. Необходимо собрать пакет документов, а после пройти ПМПК (психолого-медико-педагогическую комиссию), которых в Москве осталось только шесть.
6  Моему ребенку поставили ФФНР — стоит ли бить тревогу?
ФФНР — фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Это значит, что у ребенка страдает как звукопроизношение, так и звукоразличение, например, он может путать звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные.
Исправлять ФФНР стоит обязательно. В дальнейшем оно может создать трудности в обучении чтении и письму, привести к дисграфии.
7  С какими проблемами чаще всего обращаются к логопедам?
На мой взгляд, сейчас очень много проявлений алалии, дизартрии и дисграфии. Также наблюдается вспышка заикания. И если раньше чаще всего с заиканием сталкивались дети 5-7 лет, то в последнее время ко мне приходят и 10-12-тилетние подростки. Хотя в этом возрасте нервная система должна быть уже устойчивой.
И с какой бы вы проблемой не столкнулись, идите к врачу. Не бросайте своего ребенка, боритесь за него до конца. Нужно верить и работать — только так можно добиться результатов.
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