7 вопросов детскому логопеду

1 В каких случаях нужно обращаться к логопеду?

Если у ребенка к 1,5 годам не появляются первые слова, стоит показать его специалисту. Бывает также, что дети начинают говорить вовремя, но потом неожиданно замолкают. Такое явление нельзя игнорировать. Возможно, ребенок замолчал в результате психотравмы (это может быть сильный испуг, переезд, авария или даже поход к врачу) или органического поражения ЦНС.

Отсутствие речи (алалия) явление сейчас довольно распространенное. Алалия –органическое поражение речевых зон коры головного мозга, которое произошло внутриутробно, во время родов или в первые 2-3 года жизни малыша. Поэтому игнорировать отсутствие речи у ребенка не стоит. Родители теряют драгоценное время, ведь чем раньше начнется логопедическая работа, тем более она будет эффективной.

Если у малыша страдает звукопроизношение, то к 4 годам также стоит обратиться к специалисту. Идти в этом случае к логопеду раньше нет смысла: возможно, ребенок самостоятельно освоит все звуки.

2 Могут ли родители сами исправить дефекты речи у малыша?

Я не приветствую самодеятельность. Родители не могут определить все проблемы и самостоятельно составить программу коррекционной работы. Ведь кроме звукопроизношения, могут быть нарушены и другие компоненты речи.

Все, что должны делать родители, так это качественно выполнять домашние задания вместе с ребенком.

3 Логопед написал в карте «ЗРР». Что это значит?

ЗРР означает «задержка речевого развития». Такой диагноз могут поставить, если к году ребенок не произносит 10-12 слов, а к трем не овладевает фразовой речью.

ЗРР определяют у детей в возрасте до 3 лет. Но если в дальнейшем задержка в развитии остается, то диагноз уточняют. Это может быть сенсорная или моторная формы алалии. Задержка развития речи может быть спровоцирована нарушением слуха. Часто под задержкой речевого развития «маскируется» аутизм.

4 Что такое ОНР и можно ли ее исправить?

ОНР расшифровывается как «общее недоразвитие речи». Это значит, что у ребенка есть проблемы не только со звукопроизношением, но и маленький словарный запас, его речь неправильна, может быть нарушено фонематическое восприятие и слоговая структура слова.

Если малышу поставили ОНР, с ним должен заниматься специалист. Речь и мышление взаимосвязаны. Отставание в развитии речи может «затормозить» развитие мышления.

Чтобы снять диагноз ОНР, потребуется комплексная работа с логопедом, психологом, иногда с неврологом, нейропсихологом и дефектологом. Бывает, что ребенок расстается с диагнозом за год, а бывает, что трудиться приходится до 10-11 лет.

5 Ребенка отправляют в логопедический сад. Я боюсь, что в окружении плохоговорящих детей его речь совсем испортится…

Вашему ребенку там будет только лучше. Логопедических садов сейчас становится все меньше и направление туда — счастливый билет. Такие учреждения в Москве массово сокращаются, а в обычном саду может не оказаться логопеда.

К тому же получить направление в специализированный детсад сейчас достаточно сложно. Необходимо собрать пакет документов, а после пройти ПМПК (психолого-медико-педагогическую комиссию), которых в Москве осталось только шесть.

6 Моему ребенку поставили ФФНР — стоит ли бить тревогу?

ФФНР — фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Это значит, что у ребенка страдает как звукопроизношение, так и звукоразличение, например, он может путать звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные.

Исправлять ФФНР стоит обязательно. В дальнейшем оно может создать трудности в обучении чтении и письму, привести к дисграфии.

7 С какими проблемами чаще всего обращаются к логопедам?

На мой взгляд, сейчас очень много проявлений алалии, дизартрии и дисграфии. Также наблюдается вспышка заикания. И если раньше чаще всего с заиканием сталкивались дети 5-7 лет, то в последнее время ко мне приходят и 10-12-тилетние подростки. Хотя в этом возрасте нервная система должна быть уже устойчивой.

И с какой бы вы проблемой не столкнулись, идите к врачу. Не бросайте своего ребенка, боритесь за него до конца. Нужно верить и работать — только так можно добиться результатов.

ЕЩЕ ИНТЕРЕСНО:

Как отучить ребенка спать с родителями: рассказывает семейный консультант

Как перестать обесценивать достижения ребенка

Личный опыт: как живет семья, в которой растет ребенок с аутизмом