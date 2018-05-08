Гуманитарий или технарь: как выявить способности ребенка в раннем возрасте?

Поздравляем, у вас технарь! Или нет… Эту задачку под силу решить только родителям, тем более вокруг столько возможностей для самоопределения и развития!

Может, он будущий композитор или певец?

Возможно, у вас дома растет юный композитор или певец, если:

настроение ребенка меняется в зависимости от того, насколько грустная или веселая музыка звучит;

ребенок эмоционально реагирует на любой звуковой фон и любит прислушиваться к разным по характеру звукам;

лубимые игрушки малыша — музыкальные (пианино, барабан, гитара, микрофон, плеер и другие).

Естественно, никто не стремится с пеленок научить ребенка отличать Моцарта от Баха по первым нотам, но прививать любовь к музыке родители могут уже с года.

Домашний оркестр. Советуем купить музыкальные игрушки: детские барабаны, маракасы, трещотки и все, что трещит, пищит, стучит. Учтите, что сначала ребенок улавливает ритм, и только потом мелодику.

Музыкальные занятия для малышей. Например, сейчас популярны «Концерты в ползунках». Дети слушают живую музыку, сами играют на инструментах, танцуют и смотрят выступления юных артистов.

Кстати, есть мнение, что ребенок, который часто слушает музыку, быстрее начинает говорить. Он учится на слух улавливать интонации, смену ритма, акценты, поэтому повторять взрослую речь ему легко.

Музыкальные игрушки вы можете приобрести в интернет-магазине «ФЕЕЧКА». Веселый синтезатор познакомит с принципами его работы, а пианола научит нотной грамоте и развитию моторики рук.

Веселый синтезатор в магазине «ФЕЕЧКА», цена: от 1 820 руб., заказать: +7 (495) 542-36-37 Пианола Potex в магазине «ФЕЕЧКА», цена: от 1 880 руб., заказать: +7 (495) 542-36-37 Может, он будущий олимпийский чемпион?

Есть вероятность, что скоро дома придется вешать полку для спортивных кубков и медалей, если:

ребенок очень подвижный, и его энергию явно стоит направить в мирное русло;

малыш спокойно переживает падения, царапины и не делает из этого трагедии;

воспитатели в садике хвалят его ловкость и хорошую физическую форму;

вы чувствуете, что ребенок очень сильный для своего возраста;

любимые игрушки отпрыска: мячи, скакалки, беговелы, самокаты или велосипеды;

на прогулке ребенок не сидит в песочнице, а миллион раз забирается на горку, висит на турниках, носится по площадке.

Как правило, секции набирают детей с трех лет, при этом первый год малыши занимаются ЛФК. Но продвинутые родители знают, что развивать ребенка физически можно уже с первых месяцев.

Семейная мягкая школа (СМШ). Система безопасных игровых упражнений для детей с шести месяцев и их родителей, разработанная на основе мягких стилей воинских искусств и направленная на раскрытие в человеке врожденной способности быть гибким, свободным, смелым, чутким, уметь адекватно реагировать на любую сложную ситуацию.

Грудничковое плавание. Исследование ученых доказало, что дети, которые с раннего возраста занимались плаванием, гораздо умнее своих сверстников. Занятия в воде заставляют работать все мышцы крохи, это развивает моторику опорно-двигательного аппарата, а ныряния укрепляют дыхательную систему.

Йога для детей (бэби-йога). Бэби-йога оказывает общее оздоровление и укрепление новорожденного, позволяет сохранить или восстановить баланс между расслаблением и двигательной активностью, снимает повышенный тонус мышц и укрепляет иммунитет.

Может, он будущий дипломат?

Можно начать присматривать иностранное посольство, если ваш ребенок:

рано начал говорить и быстро учит новые слова;

с одинаковым интересом смотрит мультики на русском и иностранном языке;

при поездке за границу не пугается, если кто-то из иностранцев пытается с ним заговорить;

привык решать споры словами, а не кулаками;

не протестует против правил этикета и ведет себя вежливо на людях;

с удовольствием повторяет слова за героями мультфильмов и затем использует их в бытовой речи.

У маленьких детей языковое развитие совпадает с развитием мысли, поэтому если ребенок начнет заниматься иностранными языками, то и в другие предметы впоследствии будут даваться ему чуть легче.

Среди родителей популярна идея о том, что учить иностранный язык нужно как можно раньше, то есть буквально с рождения. На самом деле идеальный возраст для начала изучения неродного языка — 5-6 лет. В этот момент у детей формируется понятийный аппарат, поэтому новые знания усваиваются быстрее.

Изучать языки можно в специализированных лингвистических школах, на курсах иностранных языков, а также занимаясь с репетиторами. Для самых маленьких полиглотов проводятся дополнительные занятия при детских садах и школах развития.

Может, он будущий изобретатель?

Роботостроение, конструирование, создание оригинальных моделей из подручных средств — этим увлекаются дети, которым на роду написано изобретать. Стоит задуматься, а не инженер ли ваш ребенок, если:

его любимая игрушка — конструктор;

он пытается раскрутить и разобрать все, что раскручивается и разбирается;

его как магнитом тянет к бытовой технике: кофемашинам, микроволновкам, посудомойкам. Ребенок не просто наблюдает за ними, а пытается понять, что и как там работает.

Для детей, которые живут по принципу «наши руки не для скуки», нужны дополнительные занятия, где минимум теории и максимум практики.

Школы конструирования. Есть такие кружки и секции, где детям не только дают играть деталями и кубиками, но и собирают настоящих роботов с учениками постарше. Все чаще российские ребята занимают призовые места на международных конкурсах роботостроения.

Монтессори-школы. Раннему развитию ребенка, в том числе техническому, способствуют занятия в популярных школах Монтессори. Один из основных принципов обучения по этой системе — получать знания в процессе открытия, поэтому ребенку предоставляют максимальную свободу. Кстати, такую школу в Америке окончила дочка Билла Клинтона , а также внуки Льва Николаевича Толстого

Может, он будущий ученый?

Возможно, вам стоит чаще ходить с малышом в дендрарии и зоопарк, если:

ребенок любит рассматривать книжки с рассказами о животных, насекомых, растенях;

малышу очень нравится наблюдать, как взаимодействуют разные вещества: растворяется сахар в чае, смешивается мука и молоко;

ребенок не боится испачкаться, не бежит вытирать руки, едва упал;

отпрыск с интересом относится к животным и насекомым, которых встречает на площадке, в зоопарке, в гостях — и не боится брать их в руки.

Естественно-научное развитие начинается, как только ребенок впервые увидел снег и спросил, что это. То есть очень рано. В дальнейшем благодаря миллиону вопросов и просто детской любознательности малыш сформирует свою картину мира.

Контактный зоопарк. Одно дело — формирование представления о животном мире, основанное на картинках и рассказах, и совсем другое — впечатление от общения с представителями живой природы.

Научные шоу для малышей. На подобных шоу дети могут поучаствовать в опытах с сухим льдом, увидеть настоящий вулкан, взрыв шарика, наполненного водородом, изготовить полимерных червяков и увидеть много других увлекательных экспериментов.

Ребенок, который занимается любимым делом, взрослеет, устраивается на любимую работу и получает удовольствие от того, что делает — счастье для каждого родителя. Мама и папа, которые поддерживают увлечение малыша, дают полноценно развиваться и просто показывают, насколько интересен этот мир — это ли не счастье для каждого ребенка?

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