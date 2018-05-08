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Агата Муцениеце разрушила семью
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Агата Муцениеце разрушила семью 

Клео.Ру 50 минут назад
Фото: Клео.Ру
Агата Муцениеце счастлива в браке, у нее подрастают двое детишек, однако актриса все же смогла разрушить чужую семью. И вроде бы даже и не жалеет об этом.
Актриса никогда не страдала звездной болезнью, она легко общается с поклонниками, даже делится с ними своими переживаниями и рассказывает о личном в своем видеоблоге «Прилучные будни». При этом один из ее выпусков привел к тому, что распалась семья у одной из поклонниц.
«Мне недавно пришло очень длинное письмо на почту от одной женщины. Она мне рассказала, что, когда она начала смотреть мои влоги, поняла, что не любит своего мужа, что мучает себя и несчастлива в браке. В итоге она развелась. Знаете, а я не расстроилась! Наоборот, я очень порадовалась за эту женщину. Сразу скажу: я не за разводы, я — за счастливые семьи. Я всегда думаю, что, если ты находишься в обстоятельствах, которые делают тебя несчастливым (неважно, брак это, учеба или работа), эти обстоятельства надо менять. Никакая ваша жертвенность никогда не принесет счастья другим, запомните это». Актриса добавила, что рада тому, что вдохновляет других менять жизнь в лучшую сторону.
Сама Агата своей жизнью вполне довольна. Она стала известной актрисой, у нее не менее известный супруг — актер Павел Прилучный. Молодые актеры не раз говорили о планах стать многодетными родителями. Пока у них растут двое детей — 2-летняя дочь Мия и 5-летний сын Тимофей. Но актеры не исключают вероятность того, что возьмут ребенка из детдома. Также недавно пара приобрела квартиру в центре Москвы.
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