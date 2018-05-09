Дарья Пынзарь призналась в недоверии к мужу и нежелании рожать ребенка в бедности

Для многих зрительниц канала ТНТ семейная жизнь Дарьи Пынзарь является примером для подражания. На блог звезды «Дома-2» подписано почти три миллиона пользователей «Инстаграм», а ее фотографии с мужем и двумя детьми вызывают бурю эмоций у фолловеров. В недавнем интервью Даша рассказала прессе, почему она не спешит рожать третьего ребенка и призналась, что не всегда доверяла мужу.

«Раньше я постоянно проверяла телефон мужа. Но это было лет семь назад. Тогда я должна была знать все. А сейчас не проверяю. Сделаю это только в том случае, если буду беспокоиться. Но поводов Сережа мне не дает», — рассказала она.

«Третий ребенок должен появляться в семье, когда семья готова материально. Как бы это скучно ни звучало, к сожалению, мы живем в материальном мире. И родителям нужно обязательно суметь обеспечить своих детей», — уверена она.

Согласны с таким подходом?

Фото: instagram