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Пятилитровые канистры упали на ребенка в магазине
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Пятилитровые канистры упали на ребенка в магазине 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Семилетняя София попала в больницу с сотрясением мозга после того, как сходила с мамой в супермаркет. Несчастный случай произошел на выходе из магазина. Рядом с кассами стояли пятилитровые канистры с водой, одна на другой, пять рядов в высоту.
Когда девочка с мамой уже расплачивались, на маленькую Софию внезапно рухнули сразу две канистры с верхнего ряда. Тяжелые баклажки ударили ребенка по голове, и девочка упала. Из виска пошла кровь. «Продавец посмотрела на меня и сказала, что это ерунда, царапина. А у меня совсем не царапина», — говорит София, пострадавшая девочка.
Перепуганная мама начала звонить в скорую и в полицию, а продавцы тут же принялись заметать следы и увозить на тележке оставшиеся канистры подальше. «Сотрудники магазина зачем-то выключили свет и начали закрывать входные двери», — рассказала Ольга Королева, мама девочки.
Позже, когда приехали медики, девочку увезли в больницу, где ей диагностировали сотрясение мозга. У Софии время от времени поднимается температура, болит голова и появляется тошнота. «В полиции мне намекнули, что в магазине могут не работать камеры наблюдения», — говорит Ольга.
По словам мамы девочки, канистры изначально стояли под наклоном, и ребенок их не трогал. Теперь Ольга хочет получить компенсацию от магазина, но переживает, что дело замнут.
Съемочная группа «360» решила пообщаться с сотрудниками магазина. На месте директор супермаркета согласилась пообщаться с мамой девочки только тет-а-тет. «В приватной беседе мне дали понять, что все вопросы мне надо решать через суд», — сообщила Ольга.
Ольга планирует обязательно дойти до суда и добиться компенсации. Точной суммы она пока не знает, ведь неизвестно, чем может обернуться болезнь дочери и какую сумму за лечение в итоге придется отдать.
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