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Как правильно реагировать на детскую истерику
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Как правильно реагировать на детскую истерику 

Sunmag 43 минуты назад
Фото: Sunmag
Дети в возрасте двух-трех лет славятся истериками, от которых мы закатываем глаза, отстраняемся, бежим за вином, утыкаемся в телефон, паникуем, кричим. Но задумывались ли вы о том, что эти «закидоны» так отчаянно раздражают лишь потому, что мы сами мало умеем чувствовать? Что мы не в состоянии идентифицировать то или иное чувство не только у ребенка, но даже у себя? А ведь истерика — это и есть проявление чего-то очень важного и хрупкого, даже если поведение напоминает жесткое манипулирование. Мы просто забыли, какой многогранный спектр ощущений может испытывать человек — фрустрацию, тревогу, ярость, стыд, разочарование, дискомфорт. Взрослые настолько адаптированы ко всему на свете, что в их лексиконе уже давно нет таких слов. В общем, что мы делаем? Обесцениваем эмоции, не уважаем их, считая баловством. Начинаем высказываться о них с оттенком неприязни или откровенной насмешки. Это многое говорит о том, как мы относимся к своим детям и к себе в первую очередь. Как не важны для нас истинные состояния и как важны «удобные», когда все размеренно, предсказуемо и по шаблону.
Конечно, раздраженную мать легко понять: она банально устает, возможно, испытывает на себе эмоциональное выгорание или прошла все прелести послеродовой депрессии. Да мало ли что вообще может происходить!.. Но это все не мешает учиться понимать ребенка и учиться понимать себя параллельно с ним, даже если нет сил и ресурсов. Дети — такие же люди, их чувства важны, более того, они их испытывают гораздо чаще, чем мы. Просто пока механизмы, как справляться с эмоциями, им совершенно неведомы. И вместо того чтобы заглушить любое проявление «бунтарства» малыша, лучше всего набраться практики в регулировании собственных эмоций по отношению к его внезапным трудностям. Проверено: когда вы искренне сочувствуете и пытаетесь просто быть рядом в «трудную минуту», ребенок гораздо быстрее успокаивается и отходит. А вот если молча уйти вперед, заорать или просто продолжать делать свои дела, то вы, наверное, знаете и так, что происходит. Море слез увеличивается вдвое, и кажется, этому настроению нет конца. Еще бы, вы даже не попытались помочь совершенно беспомощному в подобных делах человеку. Оставили его с его же болью и, возможно, даже покритиковали как следует.
Безусловно, все мы родом из того самого детства, где не уделяли должного внимания истинным детским потребностям и были скупы на теплоту и любовь. Но на горьком опыте, тем более во время абсолютной доступности информации о психологии личности и межличностных отношений, весьма непредусмотрительно игнорировать базовые вещи, о которых стоит знать абсолютно всем современным родителям. За всеми чувствами стоят определенные потребности, и всякий раз, демонстрируя понимание и желание помочь, вы создаете нерушимую связь с ребенком. Если эмпатия вам совершенно не свойственна, то прокачивайте этот навык каждый день, словно делаете десятиминутную зарядку. Цель не в поиске дзена, просто перестаньте в срочном порядке останавливать «истерику» всеми способами, только чтобы не слышать ненавистный плач. За ним обязательно стоит важная мысль ребенка, послание вам — просто назовите его: устал, обиделся, в чем-то разочаровался. Представляете, насколько шире вы посмотрите на эмоциональную жизнь малыша и научите его самого вскоре определять собственное самочувствие.
Нет никаких манипуляций — есть чистая потребность в эмоциональном комфорте, в маме, которая любит, даже когда очень плохо. И поверьте, то, что для вас незначительно, для ребенка может являться в ту секунду целым миром. Поэтому, раз вы его мама, разделяйте этот мир — неважно, цветной он или черно-белый — вместе с ребенком. Ведь быть услышанным, а не осуждаемым — желание каждого из нас вне зависимости от возраста. Ваш собственный внутренний ребенок обязательно с этим согласится, спросите у него, кстати.
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