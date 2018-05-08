Индийское дитя

Индия — страна патриархальная и религиозная, семьи большие, детей много, базовый принцип воспитания и обучения — непротивление злу насилием. Но у патриархата, в центре которого вроде бы любовь к семье, есть и темные стороны.

Большая патриархальная семья

В Индии принято жить целыми кланами. Родители, женатые и не женатые дети, их дети и так далее. Очень патриархальная традиция. В Индии принято рожать много детей. Трое там считается не много, а так себе, чуть-чуть. Обычной считается семья, где детей пять-шесть и более. Женщины с одним ребенком воспринимаются так же, как в Европе чайлд-фри — как бездушные эгоистки или отмеченные проклятием богов. Основная цель воспитания по-индийски — развить в ребенке доброту и доброжелательность. Причем действовать надо только личным примером. Индийцы любят повторять пословицу: «Ваши привычки — это будущие черты характера детей». Родители стараются избегать негативных эмоций, даже если есть повод разозлиться. Сдержанность и мягкость характера считаются высшими добродетелями, а излишняя эмоциональность и раздражительность причисляются чуть не к худшим из человеческих пороков. Никаких криков и наказаний. Это считается потерей лица, к тому же вопли, шлепки и прочие наказания никак не способствуют утверждению добра в детской душе и воспитанию доброжелательности.

Предметы, как у всех, — родной язык, литература, математика, далее по списку. Но есть и сугубо национальные образовательные курсы. В индийских школах преподают йогу, память и доброту…

С момента рождения малышей в Индии учат доброте в глобальном смысле — не только по отношению к людям, но и к любым живым существам. Полукомические йоги в голливудских фильмах, которые бережно собирают в коробочку блох или клопов и отпускают их на волю, — это как раз про реальную Индию. Нельзя причинять боль не только другим людям, но и животным, и насекомым, и растениям. Кормить грудью детей принято до двух лет. Также по индийскому обычаю младенец до двух лет спит вместе с матерью. Считается, что такие дети вырастают более спокойными. Ребенок всегда выходит из дома вместе с мамой или другой близкой родственницей, если тем надо отлучиться. Коляски в Индии — прихоть очень богатых. Обыкновенных малышей таскают на руках, пристроив сбоку на бедро. Вообще тесный телесный контакт, например, объятия, если ребенок вдруг закапризничает, считается лучшим средством снять стресс.

Стань лучше самого себя

Учиться индийские детишки отправляются очень рано. В подготовительные школы их принимают с трех или даже с двух лет. Чаще всего школы платные. Есть муниципальные образовательные учреждения, но к ним относятся с пренебрежением. Всякий, у кого есть хоть малейшая возможность заплатить за обучение ребенка, выбирают платное образование. Доброта и доброжелательность — основа не только домашнего, но и школьного образования в Индии. Это не означает, что дети освобождены от контрольных, тестов и экзаменов, все это есть. Но соревнуется каждый ученик не с зазнайками-отличниками, а с самим собой. Ежемесячно на собрании класса учитель рассказывает об успеваемости за месяц. Ученикам вручают особые карточки, где указано, насколько он улучшил свои показатели по сравнению с прошлым месяцем. Аплодисменты получает тот, кто сумел преодолеть себя прошлого, а не стать первым в классе. Личная победа над собой считается куда более существенной, чем отличные отметки по всем предметам. В сущности, индийская школьная программа была скопирована с британской еще в колониальные времена, поэтому на уроках много дискуссий, споров и рассуждений. Предметы, как у всех, — родной язык, литература, математика, далее по списку. Но есть и сугубо национальные образовательные курсы. В индийских школах преподают йогу, память и доброту. Что предполагают уроки йоги и памяти — более-менее понятно: духовно-физические и мнемонические упражнения. А на уроках доброты учат улыбаться друг другу, иногда их так и называют — «уроки улыбки».

Сейчас в полуторамиллиардной Индии 150 миллионов мужчин (это больше населения России) вообще не имеют шансов найти себе жену. Женщины — дефицит, а значит, ценный ресурс.

В системе воспитания и образования, которая предполагает всеобщую любовь и доброту, при полном отсутствии конкуренции много привлекательного, но в индийском «семейно-центричном» патриархате есть и темные черты.

Самосожжение вдов и дети второго сорта

В индийской традиции девочки изначально считались «детьми второго сорта». Дочка — гостья, которая уйдет в другую семью, ей еще и приданое надо приготовить, одни расходы. Сын — будущий кормилец и наследник. От девочек старались избавляться, в современную эпоху — с помощью селективных абортов. Не помогла даже особая программа правительства, предполагающая выплату пособий родителям именно девочек. Стремление обзавестись сыном привело к гендерному дисбалансу. Сейчас в полуторамиллиардной Индии 150 миллионов мужчин (это больше населения России) вообще не имеют шансов найти себе жену. Женщины — дефицит, а значит, ценный ресурс. С другой стороны, индийская патриархальная семья предполагает полную покорность женщин. Идеальная героиня индийской традиции — Сати, которая отправилась вслед за мужем в загробный мир. Сати вышла за бога Шиву против воли отца, но по любви. Потом из-за того, что отец не признал ее женой Шивы, да еще и оскорбил ее супруга, Сати предала себя жертвенному огню. С тех пор женщину, которая сжигает себя на погребальном костре мужа, стали называть Сати и почитать как святую. Обычай самосожжения вдов существовал в Индии много тысяч лет. Сначала его запретили британские колонизаторы, потом власти независимой Индии. Но все равно изжить его на 100% не получилось. Жена должна быть покорной, сидеть дома и следовать за мужем даже после его смерти — предписано индийской традицией. Современные женщины и девушки, которые учатся или работают, одеваются по-европейски, а значит, «недостаточно скромно» и в патриархальном сознании многих индийских мужчин выпадают из предписанной патриархальной традицией парадигмы любви и ненасилия. Они становятся сексуальной добычей озверевших молодых людей и мужчин на улицах индийских городов. Уже второе десятилетие Дели считается столицей изнасилований, и власти, поощряющие патриархальные семейные традиции, не знают, как с этим справиться. Уже введена смертная казнь за изнасилование несовершеннолетних и изнасилование со смертельным исходом, но кривая преступлений на сексуальной почве растет. Виной всему гендерный дисбаланс и чрезмерная приверженность традиции. А в остальном — индийский завет растить детей в любви и ласке, учить добру и развивать самоуважение к себе и уважение к окружающим может стать хорошим примером для всех. И педагогам стоит особо приглядеться к обычаю поощрять учеников за победу над самим собой в прошлом, а не просто за лучшие отметки в классе.