Пуповина и пупок: самые интересные факты, которые вас удивят

Пупок — это напоминание о той жизни, когда мама и малыш были в буквальном смысле привязаны друг к другу. Люди, далекие от медицины, едва ли представляют себе, как именно образуется эта связь, зачем нужна пуповина, что с ней происходит после родов, откуда берется часть тела, которая называется забавным словом «пупок».

«Летидор» предлагает вам публикацию зарубежных коллег, где рассказывается о том, как образуется пуповина в утробе матери, для чего она нужна, как и когда ее обрезают и каким образом формируется пупок.

О пуповине

Итак, пуповина (пупочный канатик) — это орган, который связывает плод с плацентой. Пуповина и то, что остается от нее после рождения, всегда вызывала у людей особый интерес, ей придавали сакральное значение и до сих пор существуют необычные традиции, которые соблюдают во время обрезания ее после родов.

Пуповина, вероятно, является первой игрушкой ребенка, на УЗИ врач и будущая мама могут наблюдать, как плод захватывает ее ручкой и забавно дергает за нее.

Обрезание пуповины после рождения — одна из самых распространенных хирургических операций.

В последнее время появляются новые данные о том, через какое время нужно отсекать пуповину. Так, некоторые ученые приводят доказательства того, что если сделать это не сразу, то во время пульсации ребенок может получить еще 80-100 мл крови (почти треть от общего объема).

Для этого нужно подождать примерно три минуты после родов. Считается, что так ребенок получит больше крови, а еще этот дополнительный объем положительно скажется на его развитии. (однако есть акушеры-гинекологи, которые полностью опровергают это.)

Пуповина образуется на самых ранних сроках беременности и становится длиннее по мере увеличения числа движений ребенка.

У детей, которые двигаются больше, пуповина бывает длиннее.

Пуповина состоит из одной большой вены и двух небольших артерий. Вена несет наполненную кислородом кровь от матери к ребенку. Артерии переносят отработанную кровь и продукты обмена веществ от ребенка обратно к матери.

Пуповина соединяется с плацентой и поэтому не связана напрямую с кровообращением женщины.

Плацента действует как очень сложная система фильтрации. Чтобы защитить кровеносные сосуды от сжатия во время движений ребенка, а также в процессе родов, пуповина заполнена желеобразным веществом, называемым вартоновым студнем. Это что-то вроде подушки безопасности, созданной природой. Вот почему в большинстве случаев, когда пуповина обвивает шею ребенка при рождении, это не представляет проблемы.

В какой-то момент во время родов пуповина перестает выполнять свою важную функцию по переносу крови от матери ребенку.

После родов ее зажимают клеммами и перерезают. Образовавшийся на теле ребенка фрагмент отпадает в течение первой недели.

О пупке

Наверняка вы не раз обсуждали с друзьями форму пупка: втянутый или выпуклый. А во время беременности женщины часто восхищаются тем, как он сглаживается, а затем и вовсе выпячивается по мере увеличения живота.

Одни любят отпускать шутки о пупках, а другие украшают эту часть тела пирсингом. Но что же происходит внутри с этим странным сморщенным органом, который напоминает нам о самом зарождении жизни на земле?

После рождения ребенка и первого вздоха кровь по венам переходит к легким, которые не выполняли свои функции до этого момента, поскольку были заполнены жидкостью. И вот тут как будто срабатывает удивительный выключатель: артерии сжимаются, и поток крови к плаценте прекращается, вена медленно увядает.

Внутренние вены и артерии в пуповине закрываются и образуют связки, которые представляют собой жесткую соединительную ткань.

Эти связки остаются прикрепленными к внутренней части пупка.

Часть пупочных артерий, ближайшая к пупочной впадине, превращается в связки, у которых нет особого предназначения, но они становятся частью системы кровообращения и обеспечивают кровью мочевой пузырь, мочеточники и семявыносящие протоки (продолжение яичка у мужчин).

Редко остается канал, который соединяет мочевой пузырь с пуповиной, — это свищ пупка (пузырно-пупочный свищ). В этом случае из пупка выделяется моча, такую патологию необходимо лечить при помощи хирургической операции. Вы замечали, что если вставить палец в пупок, то можно почувствовать покалывание в области мочевого пузыря и таза? Теперь вы знаете, почему это происходит.

То, что когда-то было дорогой крови от матери к ребенку, превращается в связки и часть органов кровоснабжения глубоко внутри вашего тела.

Вот какой это удивительный орган!

Источник: theconversation.com Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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