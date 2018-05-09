Сила медитации: 3 проверенных метода успокоить ребенка перед сном и во время болезни

О том, какой должна быть медитация для детей и в чем ее польза, «Летидору» рассказывает наш постоянный эксперт Марина Матвиенко, психолог-биоэнерготерапевт, член Профессиональной психотерапевтической лиги, основатель центра психологии и развития человека «Путь к Себе».

Однажды ко мне на консультацию пришла женщина с девятилетним ребенком и попросила научить его правильно медитировать. На тот момент у меня был двадцатилетний опыт личной медитации, были знакомые и клиенты, которых я обучала, но впервые ко мне обратились с просьбой об обучении ребенка.

С этого момента я стала активно использовать медитацию для работы с детьми.

Что такое медитация

Для меня медитация — это возможность прийти в состояние спокойствия, привести в порядок свои мысли, создать планы на будущее, восстановить свое здоровье. То есть это наблюдение и управление своим внутренним состоянием в течение какого-то времени с помощью эмоциональной образной терапии.

Существует большое количество медитативных практик: дыхательные практики, пение мантр, концентрация внимания, практики осознанности и сострадания, визуализация, мудра-йога и так далее.

Для разных возрастов используются различные виды медитации. Для детей старше шести летможно использовать дыхательные практики и пение мантр, старше девяти-десяти лет— практики сострадания и осознанности, старше тринадцати-пятнадцати лет— практики концентрации внимания.

Но существует практика визуализации, которую можно использовать в любом возрасте.

Вот именно о ней мне хотелось бы рассказать подробнее.

Медитация-визуализация — это наша фантазия, воображение, благодаря которой мы устраняем негативные эмоциональные состояния и приходим в состояние спокойствия.

В работе с детьми медитации-визуализации помогают:

• устранять негативные эмоциональные состояния: страх, злость, обиду, чувство вины, агрессию, неуверенность в себе и так далее;

• справляться с болями и восстанавливать здоровье;

• создавать новый образ себя и своей жизни.

Попробуйте и вы вместе со своими детьми провести сеансы медитации. Ниже мы приводим примеры, как это можно сделать.

Медитация 1: подружиться со страхами

Случай из практики. Девочка, десять лет. Родовая травма, страх животных, темноты и школы, сложность в запоминании стихов и таблицы умножения, плохой сон, повышенная тревожность, а также предложение учителей перевести ребенка на домашнее обучение…

За основу работы с ребенком был взят страх. Почему? Потому что страх приводит к торможению всех функций организма — он спазмирует сосуды, вызывает дефицит кровоснабжения мозга. В результате появляется нехватка кислорода, выделяется гормон адреналин, который постепенно разрушает организм, приводя к дисфункции почек и мочеполовой системы.

На эмоциональном фоне возникают неуверенность в себе, заторможенная речь, путаются мысли и так далее.

Мы с девочкой визуально представили ее страх в образе живого существа и спросили у него: «Чего тебе не хватает?»

Выяснилось, что этому существу-страху не хватает любви, у него совсем нет друзей, а ему очень хочется дружить! Специально для ребенка была создана медитация, которую она проводила через день перед сном: девочка вспоминала все свои страхи, идя по тропинке через лес, и каждый раз, испытывая страх и представляя его образ, она предлагала ему дружбу и любовь.

Дети умеют сострадать, и ей было жалко свой страх. Да и она сама нуждалась в друзьях, поэтому легко смогла подружиться с ним.

Дополнительно ей была предложена еще одна медитация для освобождения от всего того, что мешает ей хорошо учиться.

В итоге через неделю мама отметила, что у девочки улучшился сон, снизилась тревожность, исчез страх при взаимодействии с животными в контактном зоопарке, куда они успели съездить. Через две недели девочка смогла рассказать вразброс таблицу умножения, что маму очень удивило и обрадовало.

Медитация 2: сказкотерапия

Медитация-визуализация поможет ребенку и тогда, когда он болен. Даже с малышом можно создать некую сказку-исцеление. Смотрите, как это можно сделать, на примере случая из практики.

У моей пятилетней племянницы очень часто болели уши и был заложен нос. Я знала, что она очень любит фей Винкс и единорогов. И тогда, укладывая ее спать, я предлагала ей закрыть глазки и позвать единорогов и фей, чтобы они полечили ее. Я говорила, что нужно представлять, а она мне в ответ рассказывала, что она видит, и как эти сказочные персонажи исцеляют ее.

После этого счастливая и довольная, погруженная в свои любимые сказочные сюжеты, она засыпала. Постепенно отек в носу спадал, боль в ушах проходила, и через пять дней от воспалительного процесса не осталось и следа.

Дети, в отличие от взрослых, верят в чудеса. И для них такое путешествие является реальностью.

Они верят в своих героев и в исцеление. Срабатывает эффект плацебо.

Кроме того, хорошее настроение и радость — это тоже своеобразное лекарство. Эти эмоции повышают иммунитет, улучшают работу органов и систем. Все объясняется просто — выделяется гормон счастья эндорфин, который обладает способностью уменьшать боль и восстанавливать здоровье.

Медитация 3: визуализация будущего

Еще один способ сделать счастливей жизнь своего ребенка и свою в том числе — это медитация-визуализация будущего.

К сожалению, не все взрослые люди умеют в позитиве создавать свою жизнь и жизнь своих детей. Поэтому данная медитация будет полезна всем членам семьи. Лично я использую ее со своими детьми.

Для начала я анализирую, что мешает моему ребенку быть уравновешенным, хорошо учиться, легко общаться со сверстниками, учителями и со мной в том числе. Я ищу, что мне не нравится в поведении моего ребенка. Затем перед сном предлагаю помечтать со мной.

Сделав свои выводы, осознав, что я хочу от своего ребенка, я спрашиваю у него, что ему не нравится, что бы он хотел. Соединяя его и свои интересы, начинаю рассказывать о новом, наступившем завтра.

Представьте, что вы проснулись — и случилось чудо! Ваш ребенок спокоен, легко собирается в школу или садик, вам вместе легко и весело, в школе или садике его с радостью встречают друзья, учителя, когда его вызывают к доске, он легко отвечает и получает только отличные оценки. Все радуются и хвалят его.

Вы создаете счастливый день своего ребенка!

Вы мечтаете вдвоем, и от этого реализация вашей мечты ускоряется.

Ребенок постепенно становится таким, каким вы его видите, он начинает верить в себя, свои способности, становится спокойнее, лучше учится, снижается агрессия, улучшаются ваши отношения.

Если вы будете мечтать не только о завтрашнем дне, но и в целом о будущем ребенка, у него появятся цели, он научится планировать свою жизнь и достигать своих желаний. Не о таком ли будущем мечтает каждый родитель?

Каждому из нас хочется счастья для своего ребенка. Так научите его быть счастливым, создайте вместе с ним его жизнь.

У медитаций-визуализаций есть еще один плюс. Они развивают правое полушарие мозга, тем самым раскрывая творческие способности и таланты ребенка.

При работе с детьми можно ставить перед сном общие медитации, но я стараюсь для каждого ребенка, каждого возраста, для каждой ситуации создавать свои медитации, решающие их проблемы.

Уделите своим детям 15-20 минут своего времени перед сном. Покажите, как они важны для вас. Помечтайте с ними, помедитируйте. Скажите, что вы любите их. И спустя пару десятков лет они вернут вам сторицей это время. Потом они предложат вам, как в детстве, представить уже ваш счастливый новый день, где вы радостны и здоровы.

Вот так день за днем всего за 15-20 минут вы можете создать счастливую реальность для своих детей и для себя. Счастья вам и благополучия!

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!