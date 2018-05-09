Видео дня: дети невероятно трогательно читают стихи о войне

День Победы — особенный праздник, историю которого должен знать каждый ребенок. Поэтому в школах проводят специальные открытые уроки, посвященные Великой Отечественной войне, а родители показывают своим детям редкие письма и фотографии своих бабушек и дедушек с фронта.

В этот праздничный день мы собрали для вас подборку самых проникновенных роликов, на которых девочки и мальчики читают стихи о войне. Каждый ребенок вложил свою душу в эти стихотворения, призывая словами поэтов людей к сохранению мира.

За каждым из этих видео тоже стоит своя история, о том как мамы и папы рассказывали своим детям то, что знают о войне сами от своих старших родственников.

Смотрите скорее видео, оно затронет самые тонкие струны вашей души!