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Видео дня: дети невероятно трогательно читают стихи о войне
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Видео дня: дети невероятно трогательно читают стихи о войне 

Letidor.ru 27 минут назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите видео на сайте Letidor.ru
День Победы — особенный праздник, историю которого должен знать каждый ребенок. Поэтому в школах проводят специальные открытые уроки, посвященные Великой Отечественной войне, а родители показывают своим детям редкие письма и фотографии своих бабушек и дедушек с фронта.
В этот праздничный день мы собрали для вас подборку самых проникновенных роликов, на которых девочки и мальчики читают стихи о войне. Каждый ребенок вложил свою душу в эти стихотворения, призывая словами поэтов людей к сохранению мира.
За каждым из этих видео тоже стоит своя история, о том как мамы и папы рассказывали своим детям то, что знают о войне сами от своих старших родственников.
Смотрите скорее видео, оно затронет самые тонкие струны вашей души!
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