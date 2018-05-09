Книги о войне, которые нужно читать и обсуждать вместе с детьми

Могут ли книги нам в этом помочь? Папмамбук обратился к специалистам по детскому чтению с просьбой ответить на несколько вопросов: «Читаете ли вы своим детям о войне? Что читаете? Какие книги о войне вы читали, когда были маленькими, но не станете читать их своим детям?»

Переводчик, журналист, ведущая детского клуба «Книжный Шкаф», г. Москва

Я не очень люблю тематически приурочивать чтение книг к каким-то датам. В клубе мы читали и обсуждали несколько книг о Холокосте («Остров в море» Анники Тор , «Дневник Анны Франк», «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна ), пытались представить, каково это, когда твой привычный и родной мир вдруг рушится. Дети рисовали чемоданы и «складывали» в них те вещи, которые они взяли бы с собой, если бы им, как героям этих книг, пришлось срочно покинуть дом на неизвестный срок.

С младшим сыном (5 лет) тему войны я еще почти не обсуждала. А со старшей, Сашей (ей 11), мы, конечно, много и читали, и разговаривали. «Девочка из города» Любови Воронковой, «Сахарный ребенок» Ольги Громовой , «Счастливая девочка» Нины Шнирман — все эти книги ей очень близки и интересны, потому что довоенный мир и переживания героинь очень похожи на то, чем живет сейчас сама Саша. И она очень остро ощущает несправедливость и ужас войны, которая в жизни других таких же девочек пришла на смену занятиям музыкой, коллекционированию наклеек, перекидыванию записочками с мальчиками… На мой взгляд, крайне важно дать детям понять, что война перечеркивает все, что ты любишь и чем наполнены твои мирные дни.

Любимые книги из своего детства я, конечно, часто рекомендую своим детям, и большинство из них «попадают в точку», хотя иногда бывают и разочарования.

Книгу о молодогвардейцах мне пока не пришло в голову предлагать своей дочке, потому что сейчас есть куда более честные и серьезные книги, свободные от идеологического приукрашивания.

Анна Рапопорт

Филолог, научный сотрудник Детского музейного центра исторического воспитания, г. Санкт-Петербург

Мы с детьми ничего не читаем о Второй мировой. Просто потому, что я не знаю хороших детских книг об этой войне для детей младше 10 лет. Единственное исключение — книги о блокаде Ленинграда.

«Дорогу жизни» Н. Ходзы мои дети знают наизусть, читаем мы ее с четырех лет очень часто, и это не чтение, привязанное к «дате», ‒ они часто листают ее в любое время года. Восьмилетний сын пробовал читать «Вот как это было» Юрия Германа , но не смог. Сказал, что слишком грустно.

В моем понимании хорошая детская книга о войне — та, которая говорит с ребенком о человеке. Книга, которая рассказывает ребенку историю о конкретном человеке в конкретных обстоятельствах — детям обязательно нужны истории. Война — страшная, опасная и разрушительная для человека вещь. Поэтому я ненавижу пафосные советские детские книжки, в которых «советские генералы бьют фашистских фельдмаршалов», а артиллеристы зовутся «бомбардиры-кудесники». Но другого, человеческого измерения, честного, искреннего, в детских книгах для дошкольников и младших школьников я не вижу.

Поэтому я просто жду, когда мои мальчики дорастут до книг Веркина, Попова, Черкашина, Голявкина, Шефнера — истинной военной прозы. Конечно, никто не запрещает им читать и советские книги. Благо, у нас сохранилась целая полка военных книг моего детства, например, целая серия «Библиотечка юного ленинца» с рассказами про пионеров-героев. Или книги о Гуле Королевой , Искре Поляковой, Ваське Трубачёве — это всё герои моего детства. Сейчас я листаю эти книги и не испытываю ни малейшего желания их перечитывать. И детям своим рекомендовать не буду. Но если через пару лет они сами захотят их прочесть — с большим интересом поговорю с ними об этом.

Евгения Шафферт

Эксперт книжного конкурса «Книгуру», книжный обозреватель сайта «fly-mama», г. Новосибирск

Я читаю книги на военную тему с сыном-второклассником и с его одноклассниками, у которых веду литературный кружок. Правда, я никогда не привязываюсь к каким-то датам, гораздо чаще руководствуюсь тем, что меня или детей в данный момент волнует. Вот в начале января мы провели занятие, на котором поговорили о блокаде Ленинграда. А в начале мая, видимо, не будем возвращаться к этой теме специально, она в любом случае будет звучать отовсюду.

Для себя книги выбираю стихийно, читаю переиздания советских авторов, которые когда-то прошли мимо меня, стараюсь непременно прочитывать новые книги по этой теме, а также переводную литературу, которая позволяет найти неожиданный угол зрения и посмотреть на войну с другой стороны. Например, только прочитав роман «Криптономикон» Нила Стивенсона я задумалась о работе дешифровщиков в годы войны и значении этой работы.

Вообще говоря, появляется не так уж много современных книг на эту тему. Отечественные писатели не то чтобы игнорируют военную проблематику, но либо пишут очередной стандартный текст о подвиге, самопожертвовании и героизме на передовой, либо упражняются в фэнтези и сочиняют истории про «попаданцев», есть даже целые фэнтези-серии о «приключениях» наших современников на полях сражений Второй мировой войны, и, к сожалению, их не за что хвалить. Пару лет назад мы все радовались появлению прекрасной книги Э. Веркина «Облачный полк», но с тех пор ничего подобного не издавалось. Да и путь «Облачного полка» к читателям не был прямым и коротким, несмотря на то, что рукопись книги заняла первое место во втором сезоне конкурса «Книгуру».

К военной теме обращаются и современные англоязычные авторы. Так, книгу «Книжный вор» М. Зузака хочется рекомендовать всем старшеклассникам наряду с признанной советской «военной» классикой, а знакомство с «Мальчиком в полосатой пижаме» Д. Бойна и «Тайной брата» Дэна Смита поставит перед читателем-подростком много неожиданных вопросов. Например, все ли немцы были однозначными врагами и фашистами? Каково это — быть гражданином фашистского общества?

Сегодня у читателей по-прежнему популярны советские книги на тему Великой Отечественной войны, они переиздаются, и это очень хорошо, потому что, несмотря на некоторую стереотипность и шаблонность большинства этих текстов, среди них встречаются настоящие шедевры. Например, я с удовольствием прочитала книгу Ф. Кнорре «Оля», переизданную недавно «Речью», внимательно прочитываю все книги серии «Как это было» издательства «Самокат», в ней редактор серии издает книги писателей-фронтовиков и дополняет их комментарием профессионального историка.

Хороших книг о войне для подростков много, но не так уж просто выбрать подходящую книгу для маленьких. На занятии у второклассников, посвящённом блокаде Ленинграда, мы читали детям рассказ Е. Коровиной «У Лёки большие щеки» ‒ о ребенке в блокадном городе, голоде, испытаниях. Кажется, это современный автор, но информации о нём я не нашла даже на сайте журнала «Кукумбер», где рассказ был опубликован в 2009 году. Сыну я читала книгу Н. Ходзы «Дорога жизни». Это документальное повествование о блокаде, с фотографиями из хроники тех лет, с отрывками из воспоминаний очевидцев, энциклопедической информацией и военными картами. Сейчас эта книга «живет» в библиотечке класса, и я вижу, что дети время от времени ее читают или просто пролистывают.

Существуют ли книги, которые я с удовольствием читала в детстве, но которые не дам своим детям? Таких книг нет. Не то чтобы я читала только самую хорошую литературу — я в детстве читала все подряд, скорее, дело в том, что я не вижу никакого смысла в запрете каких бы то ни было текстов. Смысл есть в каждодневном воспитании читателя, развитии его вкуса и навыков понимания и анализа текста. И тогда не стоит вопрос, дам я какую-либо книжку своему ребенку и его друзьям или нет; гораздо важнее, что они сами возьмут или отвергнут. Могу сказать, что в будущем непременно порекомендую им почитать книги В. Шефнера, Б. Окуджавы и Б. Балтера, просто потому что это мои любимые книги о Великой Отечественной войне, а также дневник М. Рольникайте «Я должна рассказать». Надеюсь, что они прислушаются и почитают.

Филолог, писатель, ведущая детской литературной студии в библиотеке им. Н. Ф. Погодина, г. Москва

Книга — всегда повод поговорить с детьми о важном, тем более если это талантливая книга.

Не могу сказать, что я как-то специально подгадываю тематическое чтение к календарным праздникам. Обычно все происходит наоборот: заговорили вдруг с детьми о чем-то, мне вспоминается книга на эту тему, достаем, пробуем читать. Не всегда книга идет. К сожалению, так произошло с моей любимой книгой из написанных недавно — «Сахарный ребенок» Ольги Громовой. Видимо, мои сыновья еще не готовы к ней, не доросли, а жаль. Надо будет обязательно вернуться к ней позже.

Конечно, всегда хочется поделиться с детьми тем, что нравится тебе самому, что кажется важным и необходимым для них. Когда мы читали «Дневник Анны Франк», я все думала, не рано ли это для семилетнего ребенка, но потом поняла, что в самый раз: он задавал правильные вопросы и все понял верно (правда, некоторые моменты я опускала все-таки). То же самое было во время чтения книги Людмилы Никольской «Должна остаться живой». Хотя там и были пугающие подробности блокадной жизни, я ни капли не пожалела, что выбрала именно ее. «Улицу младшего сына» Льва Кассиля читали со старшим сыном, когда ему было шесть лет. Меня тогда очень удивило, как внимательно он слушал и ждал продолжения, хотя сама я эту книгу читала в более старшем возрасте. А вот «Облачный полк» Веркина старший сын читал уже самостоятельно, но мне кажется, это правильно: текст Веркина надо читать глазами, потому что он еще и очень хорошо написан, наполнен звуками, запахами и картинами, которые надо читать и перечитывать по несколько раз. С младшим совсем недавно прочитали «Девочку из города».

Есть одна книга, которая произвела на меня в детстве, наверное, самое сильное впечатление, и которую я пока откладываю, не читаю своим детям, это «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина . Сама я над ней рыдала, не могла спать несколько ночей ‒ вот, наверное, и боюсь подобной реакции своих детей. Но там есть, о чем поговорить, поэтому, думаю, я все-таки соберусь и в ближайшее время прочитаю ее им.

Наталия Соляник

Специалист по детскому чтению, колумнист интернет-журнала «Папмамбук»

Книг о войне, которые можно читать восьмилетним детям, очень мало. Старшему сыну я, кажется, так ничего и не нашла. Помню только «Похождения жука-носорога» Паустовского.

Недавно мне попалась на глаза повесть Юрия Германа «Как это было». Мишке я бы ее прочитала в 8 лет, а про младшую, Ксюшу, пока не знаю. Поэтому я решила подарить ее своей восьмилетней племяннице ‒ ей эта книга точно не повредит, думаю, она даже нужна прямо сейчас.

Дети же понимают войну совсем не так, как мы. Мы с Ксюшей недавно, пока ехали в машине, слушали «Теплый хлеб» Паустовского. Вижу, что Ксюша все прекрасно поняла про обиженного раненого коня и злого мальчика. Но, думаю, знание о том, что действие в этом рассказе происходит во время войны, ей пока безразлично. И «картины» у нее в воображении рисовались совсем не те, что у меня. Это естественно. А чтобы эти картины постепенно становились богаче и выразительнее, нужно еще много читать, слушать, смотреть и разговаривать.

Библиотекарь, ведущая литературной студии в библиотеке им. Д. И. Блохинцева, г. Дубна

Это очень сложная для меня тема.

В библиотеке мы читали перед Новым годом главу о блокадном Ленинграде из книги А. Жвалевского и Е. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза». Повторить такое же по эмоциональному накалу чтение я не в силах, а понижать градус — совесть не позволяет. Кроме того, у школьников весь учебный год посвящен теме Победы, и, увы, многих от этой темы уже просто воротит.

Нам с дочками в этом смысле повезло: в марте мы ездили на 95-летие моего дедушки-ветерана, который прошел всю войну. Он играл им марш своей 17-й Гвардейской Орловской танковой бригады на фортепиано и рассказывал его историю: они с другом сочинили музыку и слова. Так что для моих детей война — часть семейной истории, которую они знают из первых уст.

Специально о войне дочкам ничего не читаю. Но иногда встречаются современные произведения, в которых так или иначе рассказывается о войне. Так, мы читали «Правдивую историю Деда Мороза», «Роза Ривера — инженер» Андреа Бети, а моя старшая дочь недавно прочла «Три девочки» Е. Верейской (по совету мамы подруги), и книга ей очень понравилась.

Меня растили бабушка и дедушка, которые пережили войну: бабушка — подростком в эвакуации, дедушка — офицером на фронте с самого начала и до демобилизации в 1946 году. Возможно, из-за этого в детстве тема войны вызывала у меня такой ужас, что я о ней совсем ничего не читала и не смотрела. Впрочем, и сейчас этот ужас никуда не делся…

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