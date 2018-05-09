Лариса Суркова: я с детства трепетно относилась к теме войны

40-летний психолог Лариса Суркова накануне 9 Мая поделилась рассуждениями о войне. Она вспомнила, что в ее семье не поднимали эту тему, но она с детства уважительно относилась ко всему, что связано с подвигом народа, который не сдался перед фашистами и боролся за свободу. Многодетная мама обсуждала трагические события со своими детьми и рассказала об их реакции на свои рассказы.

Психолог и писательница Лариса Суркова решила посвятить новый пост 9 Мая — празднику, принесшему много радости людям, которые так или иначе пострадали в период Великой Отечественной войны. Тем, которые потеряли своих близких, терпели многочисленные лишения и помнят о жертвах ради долгожданной победы над фашистами: «Я с детства трепетно относилась к теме войны. Не знаю, честно говоря, откуда это у меня. В моей семье о войне не говорили. Мои бабушки и дедушки не рассказывали о войне… Даже по просьбам. Не отвечали на вопросы».

Лариса Суркова вспомнила, как несколько лет назад она предложила в сети рассказывать истории родных и близких, которые прошли войну. Потом она вместе со своими детьми читала их и плакала. Малыши задавали вопросы и искали ответы на них. Она подчеркнула, что главное — помнить трагические события, выносить уроки, анализировать и делать выводы: «В моей детской психике тема фашизма была самой тяжелой. Я боялась немецких овчарок, потому что они — собаки фашистов, я не понимала, как актеры могут соглашаться играть врагов. Я вцепилась в волосы одноклассника в 8-м классе за то, что он сказал: „Лучше бы фашисты победили, мы бы жили в Европе“. Психолог отмечает, что ей с детства периодически снится навязчивый сон… Якобы она маленькой бежит по городу, пытаясь спрятаться от нацистов. Суркова подчеркивает, что День Победы для нее — особенный день. Она не скрывает свои эмоции от детей, которые интересуются этой темой, задают вопросы. По ее словам, главное — не напугать ребенка, а привить ему уважение к прошлому, передать сведения, чтобы зверства периода Великой Отечественной войны никогда не повторились в будущем.

Подписчики благодарны Ларисе Сурковой за откровения: „Пока не обсуждала ВОВ с малышами, они маленькие, но обязательно расскажу позже“. „Я тоже с детьми говорю о войне, о подвигах их дедов и прадедов“. „У меня бабушка и дедушка часто рассказывали о войне, очень тяжелые воспоминания остались у них“. „Да, сложная тема войны, но нужно детям знать, что было в прошлом“. „Спасибо вам за полезные данные, тоже хочу ребенку рассказать о войне, не знала как, теперь попытаюсь“. А мы предлагаем вашему вниманию подборку детских книг о Великой Отечественной войне, которые будут интересны новому поколению.

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