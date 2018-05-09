Почему Англия никогда не забудет имя 2-летнего Альфи Эванса?

2-летний мальчик скончался через 5 дней после того, как его отключили от аппаратов жизнеобеспечения. Несмотря на все доводы родителей, они не смогли убедить правительство Британии дать малышу шанс на жизнь.

История этой семьи могла остаться маленькой трагедией, но родители Альфи оказались настоящими борцами. Об их проблеме велись самые ожесточенные споры по всей Великобритании. Дело дошло даже до протестов. И хотя маленького Альфи больше нет, его имя всегда будет ассоциироваться с народным гневом.

В 6 месяцев мальчик внезапно впал в кому из-за неизвестного науке нейродегенеративного заболевания. Через полгода пребывания в стационаре врачи заявили родителям, что им придется отключить ребенка от систем жизнеобеспечения. Шокированные Кейт и Томас решили бороться до последнего за жизнь своего сына. Как оказалось, «специалисты» из Ливерпуля даже не пытались лечить малютку, но за дело собирались взяться врачи из Италии. Они сообщили семье, что готовы принять мальчика и попробовать экспериментальное лечение, которое должно было устроить всех. Таким образом Альфи получал шанс на жизнь, родители — надежду, а британские врачи могли снять с себя ответственность за гибель пациента.

Однако представители британской системы здравоохранения отказались от предложения итальянских коллег. Также они напомнили, что ради его же блага, ребенок должен быть отключен от аппаратов. Врачи даже не позволили родителям забрать ребенка домой. Кейт и Томас довели дело до суда, но процесс был проигран. Власти официально заявили, что родителям запрещается вывозить ребенка из страны и мешать врачам в узаконенном убийстве малыша. Стоит отметить, что другое решение на суде позволило бы развиться подобным проблемам: родители стали бы до последнего держать своих детей на аппаратах, даже когда шансы нулевые.

Альфи к тому времени начал подавать признаки жизни: приоткрывал глаза и реагировал на прикосновения родителей. Но врачи были непреклонны и заявляли, что ребенок ничего не чувствует и живет только благодаря системе жизнеобеспечения.

За историей семьи следили тысячи людей по всему миру, а в защиту мальчика выступали многие британские знаменитости и даже Папа. Но судебные процессы проигрывались один за другим, а день «казни» приближался. Возле больницы собирались толпы, требующих отдать малыша родителям. Накануне перед отключением от аппаратов итальянские власти даже дали гражданство Альфи, надеясь, что это остановит британскую систему здравоохранения. Но 23 апреля ребенка отключили от аппаратов. ​Медики были уверены, что без поддержки Альфи проживет не более пары часов. Тем не менее несмотря на кашель и посинение ребенок продолжал жить. Продолжались и судебные процессы. Но хотя врачи понимали свою ошибку и их прогнозы по поводу «безнадежности» пациента не оправдались, они отказывались отдавать мальчика родителям и выпускать его из страны.

Через 5 дней Альфи скончался из-за того, что британские медики сочли это лучшим решением для него. Мальчик умер на глазах всего мира — родители активно вели аккаунты на Фейсбуке, говоря о своей проблеме.