Половое воспитание детей: как говорить с детьми о сексе?

Когда стоит начинать «серьезные беседы»? Рано или поздно ребенок начнет задавать вопросы на пикантные темы. Вот что в первую очередь эксперты рекомендуют не делать:

Не стоит после рядового вопроса крохи, чем занимаются тетя и дядя в этом фильме, специально сажать его напротив себя и с серьезным выражением лица заявлять: «Сынок, настало время тебе узнать о сексе». Маленький ничего не поймет, а взрослого ребенка это смутит.

Не нужно краснеть, мяться и хихикать. Детский интерес вполне естественный, он никак не оценивает эту тему, а вы уже одной только своей реакцией рискуете превратить ее в запретную.

Никаких сказок про аистов, капусту, магазины и так далее. Ребенок может додумать историю, так что финал в ней будет не из приятных (одна лишь история про поедание мамой семечки, из которой вырос малыш, чего только стоит!). Да и зачем ему навязывать ложные факты, если можно объяснить все простыми словами.

Не стоит замалчивать эту тему, но и навязывать «серьезный разговор» не нужно. Кроха сам заинтересуется и спросит, когда придет пора.

Как отмечают психологи, детей пугает, когда мама и папа начинают рассказывать то, о чем они и не спрашивали. Поэтому родителям лучше вести сексуальное образование дозировано, а дальше смотреть по реакции малыша: если тот ушел «переваривать» информацию, на этом беседу можно и закончить, а если появились новые вопросы — придется удовлетворять детское любопытство. Чтобы прочувствовать границу, можно поинтересоваться у крохи: «Мы ответили на твой вопрос?». Главное, что вам нужно понять, это то, что ребенок не должен почувствовать вашего стеснения. Ведь у него может возникнуть мысль, что в его появлении на свет есть что-то нехорошее. И никогда не заявляйте малышу, что его не планировали, не ждали или что он получился случайно. Пусть в ваших рассказах он будет самым долгожданным и самым желанным ребенком на свете! Разговор с ребенком 3–7 лет В этом возрасте ребенок еще не собирается познавать всю систему. Его интересуют отдельные моменты. Суть вопроса он складывает, как пазлы, в течение нескольких лет из кучи маленьких «почему?». Поэтому с малышом 3–5 лет можно быть кратким и не вдаваться во все подробности полового акта и деторождения. В 2–4 года малыши начинают осознавать себя как мальчиков или девочек, понимают, что это признак постоянный и что из одних вырастают мужчины, а из других — женщины. Логичным будет детский вопрос «откуда я взялся?», на что крохе достаточно будет услышать «из маминого животика». Дополнить сексуальное воспитание дошкольников можно рассказом о беременности и о том, что малыш вырастает из «маминой и папиной клеточек». Вместе можете также почитать книжку с картинками о том, как устроены мальчики и девочки. Сексуальное воспитание дошкольного возраста включает в себя также объяснение таких слов, как пенис, мошонка, вагина и тому подобные. Но при этом стоит уточнить, что взрослые на эти темы общаются только со своими близкими, чтобы малыш не начал всем вокруг хвастаться новыми знаниями. Разговор в 7–11 лет По мнению специалистов, это самый подходящий возраст для того, чтобы дополнить сексуальное воспитание девочек рассказом о менструации. Она должна знать об этом процессе задолго до его начала, чтобы мысленно подготовиться. Маме также не стоит делать это «серьезным разговором», достаточно просто периодически беседовать на эту тему с дочкой, не выделяя менструацию как что-то необычное. Если до достижения ребенком 11 лет вам еще не приходилось разговаривать с чадом о сексе, придется взять инициативу в свои руки, так как обсудить эту тему с подростком будет куда сложнее. Обязанность заботливого родителя — не только посвятить подрастающего ребенка в тему сексуальных отношений между мужчиной и женщиной, но и затронуть такие моменты, как половое созревание, беременность, контрацепция и заболевания, передающиеся половым путем. Дополнить беседу лучше специальным пособием — энциклопедией для мальчика или для девочки. Тезисно рассказ родителей о половом акте может выглядеть примерно следующим образом: когда мужчина и женщина любят друг друга, они занимаются сексом. У мальчика при возбуждении твердеет пенис, он вводит его во влагалище женщины. Затем из мужского пениса выходят его половые клетки и попадают внутрь женщины. Самая сильная мужская клетка опережает остальные и первая добирается до клетки женской. Они соединяются, и из этой новой клетки внутри женщины постепенно вырастает ребенок. Разговор о сексе в 11–14 лет О сексе к этому возрасту ребенок, скорее всего, уже узнал — если не от родителей, то из Интернета, телевизора или от одноклассников. Теперь важно подготовить его к половому созреванию и быть рядом в этот непростой для любого человека период. Сексуальное воспитание мальчиков в этом возрасте заключается в рассказе об изменении голоса, ночных поллюциях и внезапных эрекциях (поясните, что все это — проверка полового члена на боеготовность, а ни в коем случае не неловкие моменты), а также следует обсудить с ними правила гигиены половых органов. Девочек стоит посвятить в вопросы не всегда равномерного роста груди и волос на теле, рассказать им об изменениях фигуры и начале менструации, показать, где дома лежат чистые простыни и прокладки с тампонами, объяснить, как ими пользоваться при необходимости. Представителям обоих полов нужно немножко знать и об изменениях в представителях пола противоположного, чтобы мальчик не пугался, увидев вдруг кровь на одежде девочки, а будущие девушки не смеялись над невольной эрекцией парня в школе. Родители должны помнить, каково это — столкнуться с такими изменениями в своем организме. Подростки могут по-настоящему переживать в этот период, и крайне важно, чтобы они могли обратиться за поддержкой к маме и папе. Половое воспитание после 14 лет Учитывая темпы взросления современных детей, очень скоро подросток узнает, что такое свидания и секс, и этот факт родителям стоит принять. Теперь важно в доступной и дружелюбной форме продолжить сексуальное воспитание подростков и объяснить, что из одного только любопытства не стоит начинать половую жизнь слишком рано. До дочери необходимо донести, что нужно уметь говорить «нет», если она не уверена в своей готовности заняться сексом. А до юноши — что не стоит сближаться с противоположным полом без наличия в кармане презерватива. Сейчас самое время во всех подробностях рассказать подростку о ранней беременности и ЗППП (желательно с картинками). Только без историй про «ужасы материнства», чтобы не отбить у ребят желания стать родителями, когда придет для этого время. После 16 лет разговоры о сексе продолжаются обычно только в семье с очень доверительными отношениями друг к другу. Это своеобразный показатель того, насколько хорошо вы организовали половое воспитание своего ребенка. Все-таки это нелегкий труд — воспитать сексуально образованного человека.