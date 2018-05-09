Как путешествовать с дошкольником и получать от этого удовольствие?

Вообще-то в путешествие мы должны были отправиться втроем: муж, я и младший сын. Но в последний момент мужа не отпустила работа и количество взрослых, приходящихся на одного четырехлетнего ребенка, редуцировалось до меня.

Это бы не первый мой опыт «мама + четырехлетка в поездке»: пятнадцать лет назад по похожему маршруту мы путешествовали со старшим сыном.

Именно путешествовали: никакого пляжного отдыха, сплошная ходьба по улицам большого города. В день — минимум 5-7 км пешком, плюс музеи — парки — метро — кораблики.

И сейчас я могу точно сказать: активный отдых с маленькими детьми — это отличный способ отдохнуть и не помешать ни одному окружающему взрослому.

Нужно лишь соблюдать правила путешествия. В поезде

Восемь часов в сидячем «Сапсане» — хорошее испытание для родительских нервов. Или не испытание — все зависит от того, как подготовиться.

На дорогу «туда» я купила мальцу несколько разукрашек и новые фломастеры. И он, конечно, раскрашивал: минут десять в общей сложности. Все остальное время задавал вопросы — и получал ответы.

С одной стороны, он никому не мешал. Но с другой, я к концу путешествия слегка распухла языком. Но зато придумала, как мне быть по дороге обратно.

Едва сели в вагон, купила мальцу маленький игрушечный Сапсан: они продаются прямо в поезде по вполне вменяемым ценам. И малец, конечно, задавал мне вопросы, но гораздо меньше. Большую часть пути он занимался обновкой — обыгрывал с помощью «Сапсанчика» все, что происходило за окном и внутри поезда.

Вывод:

Для детей игра — основной способ познания мира. Поэтому, садясь в поезд, дайте ему паровозик, садясь в самолет — самолетик. Возможность «проиграть в режиме реального времени» все, что происходит вокруг — лучшее, что вы можете предоставить ребенку. В городе

Современные дети, привыкшие к машинам, ходят пешком намного меньше, чем их сверстники 15-20 лет назад. Но путешествие — это, конечно, ходьба.

Хорошая новость состоит в том, что ребенок не столько устает идти, сколько начинает скучать. Отвлечь его можно игрой: «Давай шагать, не наступая на трещинки в плитке!» или «Кто быстрее до того дома?» или даже «Чок-чок-чок, зубы на крючок; кто заговорит, тому щелчок!» — только не забудьте периодически заговарвиать первыми, чтобы ребенок не оказывался в положении вечного проигравшего.

И, конечно, отвлекать всем, что происходит вокруг. Причем ребенку может показаться интересным совсем не то, что вам. На Невском проспекте мой малец не отрывал взгляда от дорожной техники — архитектурные красоты ему были «параллельны». И ничего в этом плохого: кому что нравится, тот то и познаёт.

Ну и главное: составляйте маршрут так, чтобы вам не приходилось безостановочно идти пешком дольше 40 минут. Или делайте остановки на то, чтобы покачаться на качелях или поесть мороженое.

Вывод:

Во время ходьбы внимание должно загружаться сильнее, чем ноги. В музеях

Многие родители любят водить ребенка в музей «чтобы развивать». Причем под «развивать» подразумевается что-то не слишком интересное, но вроде бы важное. Проблема здесь в том, что дошкольник никогда не разовьется «важным». Он запомнит лишь то, что ему интересно — и особенно то, что вызвало у него положительные эмоции.

Хотите развития — водите туда, где ребенок будет прыгать от радости и безостановочно спрашивать: «А это что такое? А это как? А тут почему?»

И подстраивайтесь под темп ребенка.

Как правило, мы по музеям ходим равномерно-медленно. Ребенок — хаотично. Он может войти — и зависнуть на пятнадцать минут над одним экспонатом. А потом галопом пробежать три зала, особо не оглядываясь ни на что. И вы будете тянуть его за руку: «Ну посмотри вот это!» — но притянете лишь его плохое настроение.

Потому что ребенку важно сначала переварить то, что он увидел до этого и что его поразило — лишь после этого он будет готов погружаться в новое.

Вывод:

Сразу махните рукой на то, что вам не удастся дать ребенку все, что вы запланировали. Он увидит и оценит только то, к чему готов. А все остальное — в следующий раз. Или вообще через год. Или даже никогда. И в этом тоже — ничего страшного. Общее настроение

С улыбающимся ребенком можно договориться даже о рыбьем жире. Поэтому между «нам надо так» и «зато человек счастлив» выбирайте счастливого человека.

Пусть в программе каждого дня будет что-то особенно интересное для него: детская площадка в парке, мороженое (которое в обычные дни под запретом), отсутствие дневного сна… И вообще: в путешествии вы — не строгая мама и послушный/непослушный ребенок, а друзья, которые могут вместе и в лужу прыгнуть, и на качелях качаться.

И тогда ваш выросший малыш, став отличником — передовиком — топ-менеджером межгалактической копорации, скажет: «Мам, а помнишь, мне было 4 года и мы с тобой ездили в Питер? Помнишь, как мы друг другу носы мороженым мазали? Я такой счастливый тогда был…»

Я, кстати, тоже.

Самые счастливые моменты моей жизни — путешествия с сыновьями.