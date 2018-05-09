Как правильно купать грудничка?

У малышей кожа очень нежная. Она легко подвергается загрязнению, повреждению и опрелостям. Но для нормального развития ребенка необходимо, чтобы кожа была в идеальном состоянии. При возникновении вышеперечисленных проблем ребенок будет беспокоиться по ночам, кричать и плакать. Из-за этого нарушится режим сна, да и вы не выспитесь. МедикФорум решил выяснить, что нужно делать, чтобы купать ребенка правильно.

Советы по купанию детей

Чтобы малыш не царапал сам себя, нужно аккуратно под корень срезать ногти. Под кожу он может занести микробы, которые могут вызвать заболевание. Старайтесь надевать минимум украшений, когда берете чадо на руки — вы можете и не заметить, как кольцо поцарапает нежную кожу. Малыша нужно купать ежедневно после того, как пуповина отпадет. Перед процедурой купания обязательно нужно обдать ванночку кипятком, что убьет микробы, находящиеся в ней. Также обязательно использование термометра. Для взрослого и маленького ребенка ощущения холодной и горячей воды — разные. При наборе воды термометр должен показывать температуру не выше 37 градусов. Учтите, что при раздевании вода остынет на 1-2 градуса и станет оптимальной для приема ванны. Купание нужно сделать максимально комфортным, чтобы в следующий раз малыш его не боялся, а охотно принимал ванну. При купании температура комнаты не должна быть ниже 22 градусов. Важно поставить ванночку на устойчивую поверхность.

Как вести себя при купании грудничка?

При купании родители должны быть максимально осторожны. Даже в небольшом, на первый взгляд, количестве воды ребенок может захлебнуться. Для этого придумали специальные воздушные подушки вокруг шеи, не позволяющие малышу утонуть. Даже надев такое приспособление, не стоит отходить от ванны. С мылом можно купать не чаще 2 раз в неделю. В остальные дни достаточно обмыть его теплой водой. Время приема ванны не более 7-10 минут. После нее малыша нужно вытащить и аккуратно обтереть полотенцем. Важно убрать всю влагу с тела ребенка. Особое внимание уделить половым органам — именно на участке возле них и появляются прыщики и опрелости при неправильном купании. Если заживление пупка проходит достаточно долго (больше 12 дней), купать чадо нужно все равно. Однако нужно посетить специалиста для следующих рекомендаций. Только после консультации можно приступать к купанию, делать ванночку разрешается только из кипяченой воды из-за отсутствия микробов в ней. Когда ребенку будет 2 месяца, ванну можно делать похолоднее (34 градуса). Когда малышу исполнится полгода — его можно купать через день. Если на коже головы появились коричневые корочки — ковырять или расчесывать их не стоит. Нужно каждый день перед сном смазывать их растительным маслом. Смывать нужно кипяченой водой с добавлением детского мыла. Через несколько дней непрерывного применения корочки исчезнут. Ранее эксперты рассказали, как лечить насморк у грудничков.