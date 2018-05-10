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Супермодель Миранда Керр во второй раз стала мамой
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Супермодель Миранда Керр во второй раз стала мамой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
34-летняя австралийская топ-модель, одна из ангелов Victoria's Secret Миранда Керр и ее супруг, 27-летний миллиардер Эван Шпигель празднуют пополнение в семье. Вечером 7 мая в клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе у них родился сын. Малыша было решено назвать Харт. Как отмечают сообщившие новость западные СМИ, мальчику, скорее всего, дали имя в честь дедушки Эвана Шпигеля.
Таким образом, Миранда стала мамой уже во второй раз. А вот для ее супруга малыш стал первым ребенком.
Нет слов, чтобы описать наше счастье! Миранда чувствует себя хорошо, а Флинн очень рад стать старшим братом. Спасибо всем за поздравления в этот особенный для нас момент,
— цитирует заявление пары журнал People.
Напомним, в мае 2017 года Миранда Керр вышла замуж за миллиардера, создателя SnapChat Эвана Шпигеля. До свадьбы влюбленные встречались 2 года. С 2010 по 2013 год топ-модель была замужем за актером Орландо Блумом (до свадьбы экс-супруги были вместе около 2 лет), в этих отношениях в 2011 году появился на свет сын звезд — Флинн Кристофер Блэнчард Коупленд Блум. Сейчас мальчику уже 7 лет.
Фото: Instagram @mirandakerr
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