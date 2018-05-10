Колорадо-Сити — город, в котором лучше не рождаться женщиной

Считается, что худшее место для женщин — это Афганистан. Однако есть место, которое чем-то даже пострашнее. И оно находится в США.

Это Колорадо-Сити в Аризоне. Город мормонов-фундаменталистов, исповедующих одно из наиболее деструктивных религиозных учений, отделившихся от Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Об этом поведала женщина, которая жила в этом городе, — Кэролайн Джессоп. Она написала книгу «Побег» (Escape by Caroline Jessop).

Источник: ЖЖурнал/estelia

Кэролайн в 2003 году смогла сбежать от своего мужа и покинуть общину. Она была первой женщиной, которой удалось это сделать, не расставшись со всеми своими детьми. А их было на момент побега восемь. Один из них — грудной, другой — инвалид, старшие враждебно настроены по отношению к матери и ее идее покинуть общину.

Муж Кэролайн был на тридцать лет ее старше и на момент побега имел еще шестерых жен, кроме нее. В огромной семье, в которой единовременно проживало еще около 30 детей (старшие, подрастая, покидали дом, но количество пополнялось новыми младенцами), процветали физическое и эмоциональное насилие, поощрялись доносы друг на друга, дружественные связи не поддерживались, близость матери с детьми порицалась.

Жены лидера общины Уоррена Джеффса (отбывает сейчас пожизненный срок) позируют на фоне его портрета.

Вот буквально по пунктам, каково живется женщинам и их детям в общине:

1. Женщины в общине бесправны абсолютно, полностью рабское существование. 2. Дети подвергаются насилию как со стороны отцов, так и со стороны их жен, не являющихся матерями, а также братьев с сестрами. 3. Мужчина, чтобы получить «спасение», должен иметь не менее трех жен. Такое требование вызывает огромную конкуренцию между мужчинами, поэтому многие юноши в возрасте от 13 лет до 21 года изгоняются из общины под разными предлогами.

Кэролайн со своими детьми.

4. Дефицит невест приводит к тому, что к бракам принуждают несовершеннолетних. Часто происходят близкородственные браки, отчим может взять в жены падчерицу и т.п. 5. Решение о браке принимает «пророк» (лидер церкви). Он может забрать жену от мужа вместе со всеми ее детьми и передать другому мужчине, если решит, что предыдущий муж недостаточно религиозен или попросту недостоин ее. 6. Женщине не возбраняется работать (даже наоборот, поощряется, особенно на предприятиях мужа), но заработок она должна отдавать супругу. 7. В начале 2000-х годов очередной «пророк» порекомендовал перевести всех детей на домашнее обучение, так что образование они получать практически перестали.

В книге Кэролайн пишет о личных переживаниях и о своем страшном опыте, но, так как ее муж был одним из самых влиятельных мужчин в общине (и вроде бы сейчас, по некоторым данным, занимает место и.о. «пророка», так как официальный лидер находится в заключении), она видела и обстановку в целом.

Ей пришлось очень нелегко — сначала просто сбежать, найти поддержку, а потом выиграть суд с мужем об опеке над детьми. Ей даже пришлось бороться со старшими детьми, которые боялись пойти против религии. Увы, старшая из дочерей, дождавшись совершеннолетия, в итоге вернулась в общину.

Кэролайн Джессоп удалось выжить. И даже найти любовь. На фото она с мужем Брайаном.