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Ученые: неправильное питание при беременности вредит детям
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Ученые: неправильное питание при беременности вредит детям 

Детстрана.ру 2 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Специалисты исследовали рацион 1000 беременных женщин, а затем оценили развитие их детей в 3 и 7 лет, сообщает Med Daily. Оказалось, что питание матери во время беременности напрямую влияет на умственные способности будущего малыша. Чем больше она употребляет сладостей и газировки, тем хуже развивается мозг ребенка.
В группе риска оказались дети, чьи мамы ежедневно получали от 50 г сахара (в том числе скрытого). У этих мальчиков и девочек были трудности с выполнением различных заданий, ориентированием в различных ситуациях и творчеством. У них также страдали зрительно-пространственные навыки.
Ученые рекомендуют будущим мамам следить за своим рационом и заменять промышленные сладости и напитки фруктами и фруктовыми соками: доказано, что они не оказывают отрицательного воздействия на плод.
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