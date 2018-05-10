Ученые: неправильное питание при беременности вредит детям

Специалисты исследовали рацион 1000 беременных женщин, а затем оценили развитие их детей в 3 и 7 лет, сообщает Med Daily. Оказалось, что питание матери во время беременности напрямую влияет на умственные способности будущего малыша. Чем больше она употребляет сладостей и газировки, тем хуже развивается мозг ребенка.

В группе риска оказались дети, чьи мамы ежедневно получали от 50 г сахара (в том числе скрытого). У этих мальчиков и девочек были трудности с выполнением различных заданий, ориентированием в различных ситуациях и творчеством. У них также страдали зрительно-пространственные навыки.

Ученые рекомендуют будущим мамам следить за своим рационом и заменять промышленные сладости и напитки фруктами и фруктовыми соками: доказано, что они не оказывают отрицательного воздействия на плод.